Joelma e bolo de 111 metros: aniversário de Porto Velho terá festa de cinco dias

Uma das grandes novidades deste ano é o Beiradão Cultural, marcado para o dia 3 (sexta-feira), a partir das 18h. Inspirado na “Virada Cultural”, que acontece em diversos estados do país, o evento promete 12 horas de música sem interrupção, atravessando a madrugada até as 6h da manhã do dia 4 (sábado).

A maratona musical será composta exclusivamente por artistas da terra, com uma mistura de ritmos que vai do forró ao samba, passando pelo rock, sertanejo e MPB.

Outro destaque da programação será a reinauguração da Praça Jonathas Pedrosa, a primeira construída na cidade, que passou por uma ampla revitalização e será entregue à população durante o evento.