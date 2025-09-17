Joelma e bolo de 111 metros: aniversário de Porto Velho terá festa de cinco dias

Além da artista, a festa contará com show de banda gospel. Celebração também terá momento "Beiradão Cultural" com12 horas de shows sem interrupção

A cantora Joelma fará um show gratuito em Porto Velho no dia 2 de outubro em comemoração ao aniversário de 111 anos da capital rondoniense. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Léo.

Joelma — Foto: Wellyngton Coelho/Ag. Pará

A festa vai durar cinco dias, entre 1º a 5 de outubro, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um dos principais cartões-postais da cidade.

Além de Joelma, artistas locais como Marla Souza e Gabriê estão na programação. Além disso, a festa também vai contar com apresentação gospel.

Uma das grandes novidades deste ano é o Beiradão Cultural, marcado para o dia 3 (sexta-feira), a partir das 18h. Inspirado na “Virada Cultural”, que acontece em diversos estados do país, o evento promete 12 horas de música sem interrupção, atravessando a madrugada até as 6h da manhã do dia 4 (sábado).

A maratona musical será composta exclusivamente por artistas da terra, com uma mistura de ritmos que vai do forró ao samba, passando pelo rock, sertanejo e MPB.

Outro destaque da programação será a reinauguração da Praça Jonathas Pedrosa, a primeira construída na cidade, que passou por uma ampla revitalização e será entregue à população durante o evento.

De acordo com a prefeitura de Porto Velho, a proposta é transformar o centro histórico em um grande palco a céu aberto, celebrando a diversidade cultural da capital e oferecendo uma experiência única para moradores e visitantes.

