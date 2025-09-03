Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

A quarta-feira (3/9) será recheada de futebol, com destaque para a Copa do Nordeste, o Paulistão Feminino, as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (África) e o Brasileirão Sub-17.

Veja os confrontos e onde assistir ao vivo:

Eliminatórias da Copa 2026 — África

Seicheles x Gabão — 10h — FIFA+

Copa do Nordeste 2025

Confiança x Bahia — 21h30 — ESPN, Disney+ e Premiere

Paulistão Feminino 2025

Taubaté x Ferroviária — 15h — Paulistão

Santos x São Paulo — 20h — sportv

Brasileirão Sub-17 2025

Red Bull Bragantino x Santos — 15h — Massa Bruta TV | Red Bull Bragantino

Botafogo x Fluminense — 15h — Sem transmissão

Atlético/MG x Fortaleza — 15h — GaloTV H2Bet | Atlético

Juventude x Grêmio — 15h — Sem transmissão

📌 Fonte: Olhar Digital

✍️ Redigido por ContilNet