Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

Confira os principais duelos desta quarta-feira no Brasil e no mundo

A quarta-feira (3/9) será recheada de futebol, com destaque para a Copa do Nordeste, o Paulistão Feminino, as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (África) e o Brasileirão Sub-17.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Veja os confrontos e onde assistir ao vivo:

Eliminatórias da Copa 2026 — África

  • Seicheles x Gabão — 10h — FIFA+

Copa do Nordeste 2025

  • Confiança x Bahia — 21h30 — ESPN, Disney+ e Premiere

Paulistão Feminino 2025

  • Taubaté x Ferroviária — 15h — Paulistão

  • Santos x São Paulo — 20h — sportv

Brasileirão Sub-17 2025

  • Red Bull Bragantino x Santos — 15h — Massa Bruta TV | Red Bull Bragantino

  • Botafogo x Fluminense — 15h — Sem transmissão

  • Atlético/MG x Fortaleza — 15h — GaloTV H2Bet | Atlético

  • Juventude x Grêmio — 15h — Sem transmissão

