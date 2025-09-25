Jogos desta quinta-feira: confira horários e onde assistir futebol ao vivo

A quinta-feira (25) será marcada por duelos decisivos na Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão Série B, além de jogos na Europa League, LaLiga, Copa da Itália e até no Campeonato Saudita.
Para não perder nada, veja abaixo a lista completa com horários (de Brasília) e onde assistir:
CONMEBOL Libertadores 2025
São Paulo x LDU — 19h — Paramount+
Estudiantes x Flamengo — 21h30 — ESPN e Disney+
CONMEBOL Sul-Americana 2025
Universidad de Chile x Alianza Lima — 21h30 — Disney+
UEFA Europa League 2025/26
Lille x Brann — 13h45 — CazéTV
Go Ahead Eagles x FCSB — 13h45 — Sem transmissão
Rangers x Genk — 16h — Sem transmissão
Red Bull Salzburg x Porto — 16h — CazéTV
Aston Villa x Bologna — 16h — CazéTV
Ferencváros x Viktoria Plzen — 16h — Sem transmissão
Young Boys x Panathinaikos — 16h — Sem transmissão
Stuttgart x Celta — 16h — Sem transmissão
Utrecht x Lyon — 16h — Sem transmissão
Brasileirão Série B 2025
Coritiba x Criciúma — 19h — Disney+
Atlético/GO x América/MG — 21h30 — Disney+
Chapecoense x Avaí — 21h35 — ESPN 4, Disney+, Kwai, Desimpedidos
Copa do Brasil Feminina 2025
Palmeiras x Sport — 18h — sportv
Internacional x Ferroviária — 20h — Nsports
LaLiga 2025/26
Osasuna x Elche — 14h30 — Disney+
Real Oviedo x Barcelona — 16h30 — ESPN e Disney+
Copa da Itália 2025/26
Genoa x Napoli — 13h30 — SportyNet e SportyNet (YouTube)
Torino x Pisa — 16h — SportyNet e SportyNet (YouTube)
Campeonato Saudita 2025/26
Al-Khaleej x Al-Taawoun — 12h10 — Sem transmissão
Al-Shabab x Al-Kholood — 12h25 — Canal GOAT
Al-Hilal x Al-Okhdood — 15h — BandSports, Bandplay e Canal GOAT
