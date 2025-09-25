Jogos desta quinta-feira: confira horários e onde assistir futebol ao vivo

A quinta-feira (25) será marcada por duelos decisivos na Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão Série B, além de jogos na Europa League, LaLiga, Copa da Itália e até no Campeonato Saudita.

Para não perder nada, veja abaixo a lista completa com horários (de Brasília) e onde assistir:

CONMEBOL Libertadores 2025

São Paulo x LDU — 19h — Paramount+

Estudiantes x Flamengo — 21h30 — ESPN e Disney+

CONMEBOL Sul-Americana 2025

Universidad de Chile x Alianza Lima — 21h30 — Disney+

UEFA Europa League 2025/26

Lille x Brann — 13h45 — CazéTV

Go Ahead Eagles x FCSB — 13h45 — Sem transmissão

Rangers x Genk — 16h — Sem transmissão

Red Bull Salzburg x Porto — 16h — CazéTV

Aston Villa x Bologna — 16h — CazéTV

Ferencváros x Viktoria Plzen — 16h — Sem transmissão

Young Boys x Panathinaikos — 16h — Sem transmissão

Stuttgart x Celta — 16h — Sem transmissão

Utrecht x Lyon — 16h — Sem transmissão

Brasileirão Série B 2025

Coritiba x Criciúma — 19h — Disney+

Atlético/GO x América/MG — 21h30 — Disney+

Chapecoense x Avaí — 21h35 — ESPN 4, Disney+, Kwai, Desimpedidos

Copa do Brasil Feminina 2025

Palmeiras x Sport — 18h — sportv

Internacional x Ferroviária — 20h — Nsports

LaLiga 2025/26

Osasuna x Elche — 14h30 — Disney+

Real Oviedo x Barcelona — 16h30 — ESPN e Disney+

Copa da Itália 2025/26

Genoa x Napoli — 13h30 — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Torino x Pisa — 16h — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Campeonato Saudita 2025/26

Al-Khaleej x Al-Taawoun — 12h10 — Sem transmissão

Al-Shabab x Al-Kholood — 12h25 — Canal GOAT

Al-Hilal x Al-Okhdood — 15h — BandSports, Bandplay e Canal GOAT

📌 Fonte: Olhar Digital

✍️ Redigido por ContilNet