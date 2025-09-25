25/09/2025
Universo POP
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”

Jogos desta quinta-feira: confira horários e onde assistir futebol ao vivo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A quinta-feira (25) será marcada por duelos decisivos na Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão Série B, além de jogos na Europa League, LaLiga, Copa da Itália e até no Campeonato Saudita.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Para não perder nada, veja abaixo a lista completa com horários (de Brasília) e onde assistir:

CONMEBOL Libertadores 2025

  • São Paulo x LDU — 19h — Paramount+

  • Estudiantes x Flamengo — 21h30 — ESPN e Disney+

CONMEBOL Sul-Americana 2025

  • Universidad de Chile x Alianza Lima — 21h30 — Disney+

UEFA Europa League 2025/26

  • Lille x Brann — 13h45 — CazéTV

  • Go Ahead Eagles x FCSB — 13h45 — Sem transmissão

  • Rangers x Genk — 16h — Sem transmissão

  • Red Bull Salzburg x Porto — 16h — CazéTV

  • Aston Villa x Bologna — 16h — CazéTV

  • Ferencváros x Viktoria Plzen — 16h — Sem transmissão

  • Young Boys x Panathinaikos — 16h — Sem transmissão

  • Stuttgart x Celta — 16h — Sem transmissão

  • Utrecht x Lyon — 16h — Sem transmissão

Brasileirão Série B 2025

  • Coritiba x Criciúma — 19h — Disney+

  • Atlético/GO x América/MG — 21h30 — Disney+

  • Chapecoense x Avaí — 21h35 — ESPN 4, Disney+, Kwai, Desimpedidos

Copa do Brasil Feminina 2025

  • Palmeiras x Sport — 18h — sportv

  • Internacional x Ferroviária — 20h — Nsports

LaLiga 2025/26

  • Osasuna x Elche — 14h30 — Disney+

  • Real Oviedo x Barcelona — 16h30 — ESPN e Disney+

Copa da Itália 2025/26

  • Genoa x Napoli — 13h30 — SportyNet e SportyNet (YouTube)

  • Torino x Pisa — 16h — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Campeonato Saudita 2025/26

  • Al-Khaleej x Al-Taawoun — 12h10 — Sem transmissão

  • Al-Shabab x Al-Kholood — 12h25 — Canal GOAT

  • Al-Hilal x Al-Okhdood — 15h — BandSports, Bandplay e Canal GOAT

📌 Fonte: Olhar Digital

✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost