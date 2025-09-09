Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas das eliminatórias da Copa.

Eliminatórias da Copa 2026 — América do Sul

Equador x Argentina — 20h — sportv2

Peru x Paraguai — 20h30 — sportv6

Venezuela x Colômbia — 20h30 — sportv5

Bolívia x Brasil — 20h30 — Globo, sportv e ge tv

Chile x Uruguai — 20h30 — sportv4

Eliminatórias da Copa 2026 — Europa

Azerbaijão x Ucrânia — 13h — sportv2

Armênia x Irlanda — 13h — ESPN 4 e Disney+

Bósnia x Áustria — 15h45 — Disney+

Chipre x Romênia — 15h45 — Disney+

Noruega x Moldávia — 15h45 — ESPN 4 e Disney+

Albânia x Letônia — 15h45 — Disney+

Sérvia x Inglaterra — 15h45 — ESPN e Disney+

França x Islândia — 15h45 — sportv2

Hungria x Portugal — 15h45 — sportv

Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central

Jamaica x Trinindad e Tobago — 21h — Canal GOAT

Curaçao x Bermudas — 21h — Canal GOAT

Costa Rica x Haiti — 23h — Canal GOAT

Honduras x Nicarágua — 23h — Canal GOAT

Eliminatórias da Copa 2026 — África

Serra Leoa x Etiópia — 10h — FIFA+

Zimbábue x Ruanda — 10h — FIFA+

Tanzânia x Níger — 10h — FIFA+

Quênia x Seicheles — 10h — FIFA+

Namíbia x São Tomé e Príncipe — 10h — FIFA+

Burkina Faso x Egito — 13h — FIFA+

RD Congo x Senegal — 13h — FIFA+

Togo x Sudão — 13h — FIFA+

África do Sul x Nigéria — 13h — FIFA+

Cabo Verde x Camarões — 13h — FIFA+

Mauritânia x Sudão do Sul — 16h — FIFA+

Benin x Lesoto — 16h — FIFA+

Angola x Maurício — 16h — FIFA+

Gabão x Costa do Marfim — 16h — FIFA+

Gâmbia x Burundi — 16h — FIFA+

Copa Santa Catarina 2025

Figueirense x Avaí — 19h — Metrópoles

Brusque x Santa Catarina — 20h — Metrópoles e Federação Catarinense de Futebol

Na Globo hoje

Bolívia x Brasil — 20h30 — transmissão para todo o Brasil

