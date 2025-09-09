Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Guia completo das partidas desta terça (9), com destaque para as Eliminatórias da Copa e transmissão de Bolívia x Brasil na TV aberta. Horários de Brasília.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas das eliminatórias da Copa.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Eliminatórias da Copa 2026 — América do Sul

  • Equador x Argentina — 20h — sportv2

  • Peru x Paraguai — 20h30 — sportv6

  • Venezuela x Colômbia — 20h30 — sportv5

  • Bolívia x Brasil — 20h30 — Globo, sportv e ge tv

  • Chile x Uruguai — 20h30 — sportv4

Eliminatórias da Copa 2026 — Europa

  • Azerbaijão x Ucrânia — 13h — sportv2

  • Armênia x Irlanda — 13h — ESPN 4 e Disney+

  • Bósnia x Áustria — 15h45 — Disney+

  • Chipre x Romênia — 15h45 — Disney+

  • Noruega x Moldávia — 15h45 — ESPN 4 e Disney+

  • Albânia x Letônia — 15h45 — Disney+

  • Sérvia x Inglaterra — 15h45 — ESPN e Disney+

  • França x Islândia — 15h45 — sportv2

  • Hungria x Portugal — 15h45 — sportv

Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central

  • Jamaica x Trinindad e Tobago — 21h — Canal GOAT

  • Curaçao x Bermudas — 21h — Canal GOAT

  • Costa Rica x Haiti — 23h — Canal GOAT

  • Honduras x Nicarágua — 23h — Canal GOAT

Eliminatórias da Copa 2026 — África

  • Serra Leoa x Etiópia — 10h — FIFA+

  • Zimbábue x Ruanda — 10h — FIFA+

  • Tanzânia x Níger — 10h — FIFA+

  • Quênia x Seicheles — 10h — FIFA+

  • Namíbia x São Tomé e Príncipe — 10h — FIFA+

  • Burkina Faso x Egito — 13h — FIFA+

  • RD Congo x Senegal — 13h — FIFA+

  • Togo x Sudão — 13h — FIFA+

  • África do Sul x Nigéria — 13h — FIFA+

  • Cabo Verde x Camarões — 13h — FIFA+

  • Mauritânia x Sudão do Sul — 16h — FIFA+

  • Benin x Lesoto — 16h — FIFA+

  • Angola x Maurício — 16h — FIFA+

  • Gabão x Costa do Marfim — 16h — FIFA+

  • Gâmbia x Burundi — 16h — FIFA+

Copa Santa Catarina 2025

  • Figueirense x Avaí — 19h — Metrópoles

  • Brusque x Santa Catarina — 20h — Metrópoles e Federação Catarinense de Futebol

Na Globo hoje

  • Bolívia x Brasil — 20h30 — transmissão para todo o Brasil

Fonte: Olhar digital
Redigido por: ContilNet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost