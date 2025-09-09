Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas das eliminatórias da Copa.
Eliminatórias da Copa 2026 — América do Sul
Equador x Argentina — 20h — sportv2
Peru x Paraguai — 20h30 — sportv6
Venezuela x Colômbia — 20h30 — sportv5
Bolívia x Brasil — 20h30 — Globo, sportv e ge tv
Chile x Uruguai — 20h30 — sportv4
Eliminatórias da Copa 2026 — Europa
Azerbaijão x Ucrânia — 13h — sportv2
Armênia x Irlanda — 13h — ESPN 4 e Disney+
Bósnia x Áustria — 15h45 — Disney+
Chipre x Romênia — 15h45 — Disney+
Noruega x Moldávia — 15h45 — ESPN 4 e Disney+
Albânia x Letônia — 15h45 — Disney+
Sérvia x Inglaterra — 15h45 — ESPN e Disney+
França x Islândia — 15h45 — sportv2
Hungria x Portugal — 15h45 — sportv
Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central
Jamaica x Trinindad e Tobago — 21h — Canal GOAT
Curaçao x Bermudas — 21h — Canal GOAT
Costa Rica x Haiti — 23h — Canal GOAT
Honduras x Nicarágua — 23h — Canal GOAT
Eliminatórias da Copa 2026 — África
Serra Leoa x Etiópia — 10h — FIFA+
Zimbábue x Ruanda — 10h — FIFA+
Tanzânia x Níger — 10h — FIFA+
Quênia x Seicheles — 10h — FIFA+
Namíbia x São Tomé e Príncipe — 10h — FIFA+
Burkina Faso x Egito — 13h — FIFA+
RD Congo x Senegal — 13h — FIFA+
Togo x Sudão — 13h — FIFA+
África do Sul x Nigéria — 13h — FIFA+
Cabo Verde x Camarões — 13h — FIFA+
Mauritânia x Sudão do Sul — 16h — FIFA+
Benin x Lesoto — 16h — FIFA+
Angola x Maurício — 16h — FIFA+
Gabão x Costa do Marfim — 16h — FIFA+
Gâmbia x Burundi — 16h — FIFA+
Copa Santa Catarina 2025
Figueirense x Avaí — 19h — Metrópoles
Brusque x Santa Catarina — 20h — Metrópoles e Federação Catarinense de Futebol
Na Globo hoje
Bolívia x Brasil — 20h30 — transmissão para todo o Brasil
