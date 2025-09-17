Jogos nesta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (17/09/25) do futebol do Brasil e do mundo na TV e no streaming

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

UEFA Champions League (fase de liga)

Observação: no Brasil, a Champions tem transmissão do grupo Warner (TNT/Space/Max) com um jogo por rodada na TV aberta pelo SBT (verifique qual partida local ao vivo). Olimpíadas+1

CONMEBOL Libertadores

  • 21h30 — River Plate x Palmeiras — Globo (TV aberta), ESPN (TV paga) e Disney+ (streaming); o ge TV (YouTube) também exibe. ge+1

CONMEBOL Sul-Americana

  • 19h00 — Bolívar x Atlético-MG — ESPN e Disney+. VEJA

  • 21h30 — Independiente del Valle x Once Caldas — ESPN 4 e Disney+. VEJA

Copa do Brasil Feminina (oitavas)

  • 15h00 — Corinthians x Juventude — sportv. ge

  • 18h00 — São Paulo x Flamengo — sportv. ge

  • 17h00 — Red Bull Bragantino x Atlético-PI — Massa Bruta TV (YouTube). YouTube+1

Campeonato Brasileiro (Série A)

  • 19h30 — Botafogo x Mirassol — Premiere. VEJA

Copa da Liga Inglesa (EFL Cup)

  • 16h00 — Swansea x Nottingham Forest — ESPN 4 e Disney+. VEJA

Liga dos Campeões da Ásia

  • 09h15 — Shanghai SIPG x Vissel Kobe — Disney+. VEJA

Fontes: calendários e guias de transmissão de Veja, ge/Globo, CNN Brasil, JC UOL, ESPN/Trivela, e canais oficiais/YouTube dos clubes/ligas citados. YouTube+9VEJA+9ge+9

Redigido por ContilNet.

