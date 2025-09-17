Jogos nesta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

UEFA Champions League (fase de liga)
-
13h45 — Olympiacos x Pafos — TNT e Max (HBO Max). Diário do Nordeste+1
-
13h45 — Slavia Praga x Bodø/Glimt — Space e Max (HBO Max). Diário do Nordeste+1
-
16h00 — PSG x Atalanta — Space e Max (HBO Max). Diário do Nordeste+1
-
16h00 — Bayern de Munique x Chelsea — TNT e Max (HBO Max). ESPN.com+2Trivela+2
-
16h00 — Liverpool x Atlético de Madrid — Max (HBO Max). JC+1
-
16h00 — Ajax x Inter de Milão — Max (HBO Max). JC+1
Observação: no Brasil, a Champions tem transmissão do grupo Warner (TNT/Space/Max) com um jogo por rodada na TV aberta pelo SBT (verifique qual partida local ao vivo). Olimpíadas+1
CONMEBOL Libertadores
-
21h30 — River Plate x Palmeiras — Globo (TV aberta), ESPN (TV paga) e Disney+ (streaming); o ge TV (YouTube) também exibe. ge+1
CONMEBOL Sul-Americana
-
19h00 — Bolívar x Atlético-MG — ESPN e Disney+. VEJA
-
21h30 — Independiente del Valle x Once Caldas — ESPN 4 e Disney+. VEJA
Copa do Brasil Feminina (oitavas)
-
15h00 — Corinthians x Juventude — sportv. ge
-
18h00 — São Paulo x Flamengo — sportv. ge
-
17h00 — Red Bull Bragantino x Atlético-PI — Massa Bruta TV (YouTube). YouTube+1
Campeonato Brasileiro (Série A)
-
19h30 — Botafogo x Mirassol — Premiere. VEJA
Copa da Liga Inglesa (EFL Cup)
-
16h00 — Swansea x Nottingham Forest — ESPN 4 e Disney+. VEJA
Liga dos Campeões da Ásia
-
09h15 — Shanghai SIPG x Vissel Kobe — Disney+. VEJA
Fontes: calendários e guias de transmissão de Veja, ge/Globo, CNN Brasil, JC UOL, ESPN/Trivela, e canais oficiais/YouTube dos clubes/ligas citados. YouTube+9VEJA+9ge+9
Redigido por ContilNet.