Jorge Viana diz que Acre vai exportar mais de 100 milhões de dólares em 2025

O programa Exporta Mais Amazônia teve início nesta segunda-feira (29), na Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento reúne compradores de 18 países, incluindo China, Peru, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Índia, Chile, Irlanda, Reino Unido, Indonésia, Equador, Itália, Países Baixos, Suíça, Moçambique, Estados Unidos, Rússia, Bulgária e Japão, todos interessados em adquirir produtos da região amazônica, inclusive do Acre.

Promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o programa tem como objetivo conectar empresas brasileiras a compradores internacionais, destacando produtos que são compatíveis com a preservação da floresta. A realização do evento ocorre em um momento estratégico, às vésperas da COP30, que acontecerá em novembro, em Belém (PA), ressaltando a importância da Amazônia nas discussões sobre sustentabilidade e negócios.

Esta edição promete ser a maior desde 2023, com mais de 60 empresas do Norte do Brasil, sendo 44 do Acre, apresentando seus produtos para 25 compradores de cinco continentes. Entre os itens em destaque estão açaí, frutas processadas, castanha-do-brasil, café robusta, artesanato, carne suína e bovina, e farinha de mandioca. Nas edições anteriores, o Exporta Mais Amazônia já gerou R$ 85 milhões em negócios para empresas da região.

A programação do dia inclui uma solenidade de abertura oficial, seguida de almoço e visitas técnicas a empresas locais, como Cooperacre, Frisacre e JBS, além de Cores da Mata Biojoias e Cooperlib.

O presidente da Apex, Jorge Viana, destacou a importância do programa durante a abertura:

“É uma coisa muito bacana esse exporta mais Amazônia, porque a Amazônia tem um potencial de exportação enorme, talvez o maior do Brasil, mas ainda exporta pouco. Exporta, tirando Belém, em torno de 6 bilhões de dólares. E é pouco. Então, quando a gente trabalhou a ideia da estrada do Pacífico, o Acre é o estado mais perto do Pacífico, foi com esse propósito. E hoje a gente está trazendo aqui pela Apex, é o governo do presidente Lula, o Exporta Mais Amazônia. Nós temos 25 compradores. São representantes de grandes empresas de 18 países. Nós temos cinco países da Europa, mais China, Japão, Índia, Indonésia, lá da Ásia. Temos Estados Unidos aqui presentes e países da América do Sul. Aqui estamos com mais de 70 empresas. Só do Acre, em torno de 45 empresas, na área de castanha, açaí, farinha, artesanato, carne bovina, carne suína e frutas que a gente está aqui pondo o nosso produto, os produtos da Amazônia, diante do comprador, do importador da empresa”, disse.

Jorge afirmou que o Acre deve ultrapassar os 100 milhões de dólares em exportação ainda nesse ano.

“Não tenho nenhuma dúvida de que amanhã vai ser a rodada de negócios e nós vamos fechar contratos. E isso acontecendo ajuda muito a economia da Amazônia e do Estado do Acre, se tem uma área que está dando muito certo, é na área de exportação. E a Apex está ajudando, graças a Deus, nós estamos ajudando. O Acre exportou 87 milhões de dólares no ano passado, isso é o dobro do que exportava antes. E esse ano deve exportar mais de 100 milhões de dólares, mesmo com o tarifácio do governo Trump. Mas isso é só o começo de um trabalho que está dando certo”, concluiu.

A programação do evento se estenderá até quarta-feira, 1º de outubro, com diversas atividades programadas para fomentar o comércio e a exportação de produtos amazônicos.

Confira a entrevista: