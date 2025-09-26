Jorge Viana recebe autoridades de Feijó na APEX e discute fortalecimento do município

O ex-governador Jorge Viana recebeu, nesta sexta-feira (26) na APEX em Brasília, o prefeito de Feijó, Raílson, o vice-prefeito Juarez e o secretário de Agricultura, Ronaldo, para uma reunião voltada ao desenvolvimento do município. Durante o encontro, acompanhado pelo deputado Angelim, foram debatidas ações e projetos que buscam impulsionar a economia local e fortalecer a presença de Feijó em iniciativas estratégicas do Acre.

O município também será destaque no programa Exporta Mais Amazônia, que começa neste fim de semana. O evento reunirá empresas acreanas apresentando seus produtos para 28 compradores de 18 países, promovendo oportunidades de negócios e visibilidade internacional para a região.

A visita gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas elogiando o compromisso de Jorge Viana com Feijó e com todo o Acre, além da importância de iniciativas como o Exporta Mais Amazônia para o crescimento local.

Veja o vídeo: