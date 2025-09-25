Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, acompanhado do vice-prefeito Juarez Leitão, do secretário Ronaldo e de lideranças locais. O encontro teve como foco discutir estratégias para atrair investimentos e ampliar oportunidades de desenvolvimento para o município acreano, reconhecido como a “capital do açaí”.

Durante a reunião, Jorge Viana destacou sua relação histórica com Feijó e falou sobre os tempos de governador, quando trabalhou com ex-prefeitos de Feijó, Francimar Fernandes, Merla Albuquerque e com o próprio Juarez Leitão. Segundo o presidente da ApexBrasil, foi feito um grande trabalho nesse período, que pode ser repetido agora com um planejamento estruturado para aproveitar as potencialidades do município.

“Feijó é um lugar de gente trabalhadora e agora terá a oportunidade de mostrar ao mundo o que produz. No próximo final de semana realizaremos o Exporta Mais Amazônia, em Rio Branco, com a participação de empresas e cooperativas de Feijó que vão se reunir com compradores internacionais. Serão 28 compradores de 18 países presentes. É uma chance de transformar desafios em oportunidades”, e continuou: “O Acre vive um momento muito difícil e isso afeta o desempenho dos prefeitos. Mas com união e trabalho as coisas podem melhorar”, afirmou Jorge Viana.

O prefeito Railson Ferreira agradeceu a abertura da ApexBrasil e reforçou o compromisso de sua gestão com políticas públicas que fortaleçam a economia local.

“Estamos muito gratos pela disposição do Jorge Viana em colaborar com Feijó. Nosso objetivo é criar alternativas de trabalho digno e renda para nossa população, e a parceria com a Apex será fundamental para isso.”

O vice-prefeito Juarez Leitão também destacou o histórico de cooperação de Viana com o município:

“Ele já fez muito por Feijó e acreditamos que pode fazer muito mais. Estamos confiantes de que, junto ao presidente Lula e por meio da Apex, teremos as respostas econômicas que nossa cidade precisa e merece.”

Um dos pontos centrais do diálogo foi a valorização do açaí de Feijó, que já possui indicação geográfica reconhecida pela Embrapa como referência de qualidade na Amazônia. A expectativa é que, com o apoio da ApexBrasil, o produto conquiste novos mercados, gerando emprego e renda para a população local.