Juíza acreana é convidada para integrar equipe do novo presidente do STF e CNJ, ministro Edson Fachin

No Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

A juíza de Direito Andrea Brito, do Poder Judiciário do Acre, foi convidada para integrar a equipe do próximo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Ela vai compor a equipe de juízes auxiliares do CNJ.

A magistrada, recentemente conquistou o primeiro lugar no 2º Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos — promovido pelo próprio CNJ. O prêmio reconheceu magistradas e magistrados que proferiram decisões judiciais em conformidade com tratados e convenções internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. A premiação foi sobre os direitos das pessoas em situação de rua.

Doutora Andrea deixa o Acre, onde construiu uma trajetória notável, para levar a experiência e a dedicação do Judiciário acreano para a esfera nacional. Sem dúvida, o estado perde uma excelente profissional, mas ganha o país com sua expertise e compromisso com a justiça e os direitos humanos.

Comitê de Comunicação da Justiça Estadual

A secretária de Comunicação Social do Poder Judiciário do Acre, a jornalista Andréa Zílio é a representante do Acre e da região Norte no Comitê de Comunicação da Justiça Estadual, instância criada recentemente, que reúne representantes de todas as regiões do país, além de um membro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) e do tribunal que o preside.

O Comitê tem como missão dialogar e propor políticas de comunicação e outras ações estratégicas, que são posteriormente validadas pelos presidentes dos tribunais estaduais de todo o Brasil, para serem adotadas nos respectivos tribunais. O objetivo é fortalecer a atuação em rede, a troca de experiências e a construção de uma política de comunicação clara e integrada.

E o Comitê já começa a colher frutos, agora em agosto lançou a Redecom, a Rede de Comunicação dos Tribunais de Justiça do Brasil, que irá promover campanhas nacionais integradas e outras iniciativas conjuntas, potencializando a comunicação institucional em todo o país.

Advogado com a alma de um artista!

Hoje a coluna se levanta para uma salva de palmas! Meu amigo Diogo Soares, aquele ser multifacetado que já nos encantava com sua voz, acaba de receber a carteira da OAB! Parabéns, doutor Diogo Soares! O Acre ganha um advogado com a alma de um artista!

90 anos em grande estilo

Adelina Savino comemorou seus 90 anos em grande estilo! A celebração aconteceu a bordo de um luxuoso cruzeiro pelo deslumbrante Mar das Ilhas Baleares, que percorreu encantadoras cidades italianas e francesas, com partida do Porto de Barcelona.

A matriarca esteve acompanhada por toda a sua família: os filhos Augusto, Jorge e Letícia Savino, além dos netos André e Gabriele, e do bisneto Teo, que tornaram o momento ainda mais especial e emocionante. Imagine celebrar nove décadas de vida entre paisagens de tirar o fôlego, rodeada de gerações que carregam seu legado? Parece cenário de filme, mas foi realidade para dona Adelina!

Existe forma melhor de festejar uma trajetória tão bonita? Parabéns à toda família Savino por tão linda homenagem!

Vai deixar saudade!

Querida amiga Valéria Lima deixou o Acre. Ela retornou à sua terra natal, Goiânia, para ficar mais perto da família, mas não sem antes viver semanas de despedidas emocionantes entre diversos grupos de amigos. Sua partida deixa muita saudade em todos que tiveram a alegria de conviver com ela. Desejamos muito sucesso e felicidade nessa nova jornada. Na foto com a amiga Myrla Aranha.

VII Amazônia Motorcycles & IV Acre Rock Festival

Acontecem nos dias 3 e 4 de outubro, no Clube Atlético Juventus, em Rio Branco, o VII Amazônia Motorcycles & IV Acre Rock Festival. O evento reunirá 20 horas de música, exposições, oficinas e diversas manifestações culturais, consolidando-se como um dos maiores encontros de motociclistas e amantes do rock da região.

Entre as atrações nacionais, destaque para o Lobão Power Trio, que traz para o Acre o espetáculo comemorativo “50 Anos de Vida Bandida”, em um show histórico que promete marcar a memória do público. Também sobe ao palco Clemente, vocalista das bandas Inocentes e Plebe Rude, que apresentará um repertório especial com clássicos do punk rock. Na foto, Isleudo Portela e Alex Cruz, coordenadores do evento.

Samba de Mariá

No próximo sábado (6), acontece no O Casarão o “Samba de Mariá” – um evento que honra a cultura afro-brasileira através da música, da espiritualidade e da resistência feminina. A festa começa às 20h, no estacionamento do Casarão, localizado no Centro da capital.

A noite terá a vibração do grupo Alagbê Okan e participação especial do cantor Brunno Damasceno. Além do samba, o público poderá aproveitar comidas típicas, feira de artesanato e outras expressões culturais.

À meia-noite, acontece um momento especial com a apresentação de pontos de Umbanda, reforçando a raiz espiritual do evento e sua ligação com as religiões de matriz africana.

O “Samba de Mariá” é uma homenagem à força das mulheres e à resistência cultural negra – uma noite de celebração, ancestralidade e alegria. Mais informações podem ser acessadas no perfil oficial do grupo: @alagbeokan (Instagram).

Alexandre Cumino no Acre

Alexandre Cumino, renomado sacerdote de Umbanda, cientista das religiões, escritor best-seller com milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube — estará em nosso estado em novembro!

Ele vem liderando um grupo de pessoas de diversos cantos do país e do exterior para uma vivência transformadora em uma aldeia indígena, promovendo trocas culturais e espirituais profundas.

Aproveitando sua passagem pelo Acre, Alexandre fará uma palestra especial na Tenda Luz da Vida, espaço coordenado pela sábia Mãe Marajoana de Xangô. Com diversos livros publicados e um conhecimento que atravessa fronteiras, Cumino é uma das vozes mais respeitadas da Umbanda no Brasil e no mundo.

Cruzeiro do Sul será palco de nova produção audiovisual

Confirmando sua crescente relevância no cenário do audiovisual brasileiro, Cruzeiro do Sul acaba de ser escolhida para sediar mais uma produção cinematográfica. A cidade, que já dividiu com Manaus e Belém o título de celeiro de filmes na Amazônia, segue atraindo projetos que valorizam sua paisagem única e seu potencial cultural.

Recentemente, as gravações de “Geni e o Zepelim”, da diretora Anna Muylaert, não só movimentaram o comércio e os serviços locais, como também revelaram talentos acreanos – mostrando que a região é tão rica em histórias quanto em cenários.

Com essa nova produção, Cruzeiro do Sul reafirma sua vocação para o audiovisual e consolida um ecossistema criativo que une natureza, economia e identidade cultural.

O Acre – e toda a Amazônia – segue no mapa das grandes narrativas!

Arraiá beneficente

Com o objetivo de garantir um espaço mais seguro, limpo e acolhedor para crianças e adolescentes com autismo, bem como não fechar às portas, a Associação Família Azul do Acre (AFAC) está organizando um arraiá beneficente que promete mobilizar a comunidade com música, comidas típicas e solidariedade.

O evento acontecerá nos dias 6 e 7 de setembro, no Lago do Amor, em Rio Branco (AC), e busca arrecadar fundos para a mudança de sede, pintura e limpeza do novo local da instituição. Além de participar da festa, empresas e cidadãos podem colaborar como patrocinadores e ainda ter sua marca divulgada durante a programação.

As doações podem ser feitas via Pix: 26.734.195/0001-97. Interessados em apoiar com patrocínio ou outras contribuições podem entrar em contato pelo número (68) 99974-1249, com Heloneida Gama, presidente da AFAC.

A expectativa é reunir grande público e parceiros comprometidos com a causa do autismo. A AFAC convida toda a sociedade a vestir a camisa da inclusão e ajudar a transformar a realidade de dezenas de famílias.

Mahalo

Colunista Social e produtora cultural Jackie Pinheiro celebrou mais um ano de vida com uma moldura de sonho: o paraíso havaiano! Entre paisagens de tirar o fôlego e o abraço do oceano, a Jackie comemorou sua data especial com a alegria e a leveza que merece – e que transmite a todos ao seu redor. Mahalo, amiga, por ser essa luz! Que seu novo ciclo seja radiante como o pôr do sol de Maui.

Lua de mel na Europa

O amor pousou na cidade dos canais! Nosso querido casal de amigos Rizo Araújo e Erlando Warlem está vivendo uma lua de mel digna de cinema – e compartilhamos aqui um registro especial deles aproveitando um passeio de gôndola em Veneza, Itália!

A viagem pelos encantos da Europa ainda inclui paradas em outros destinos irresistíveis, mas Veneza – com seus canais, pontes e atmosfera única – roubou a cena e o coração dos dois. Feliz lua de mel, casal! Que venham muitas outras jornadas juntos!