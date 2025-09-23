Julgamento do ex-sargento Nery termina nesta terça-feira; ele é acusado de atacar estudante de medicina

O ex-sargento da Polícia Militar Érisson de Melo Nery será julgado nesta terça-feira (23), no Fórum Desembargador Francisco Praça, em Epitaciolândia, por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O caso ganhou notoriedade devido ao perfil do acusado, que era conhecido por manter um relacionamento trisal.

O julgamento teve início na segunda-feira (22), com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa. Ao todo, 18 pessoas devem ser ouvidas até a conclusão do júri, que terá a leitura do veredicto prevista para esta terça-feira. A defesa do ex-sargento é conduzida pelo advogado Wellington Silva.

O crime ocorreu na madrugada de 28 de novembro de 2021, quando Nery estava em uma boate acompanhado de duas mulheres e se envolveu em uma discussão com o estudante de medicina Flávio Hendrick de Jesus Ferreira. Durante o desentendimento, o policial sacou uma arma e disparou quatro vezes contra o jovem, que ficou gravemente ferido. Além disso, o estudante ainda foi agredido com chutes pelo acusado, que só foi contido com a intervenção das mulheres que o acompanhavam.

O julgamento do ex-sargento é acompanhado de perto pela população local e promete ser um dos mais aguardados da comarca, devido à gravidade do crime e à repercussão que teve na região.