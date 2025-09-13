Justiça libera apresentação de Zé Vaqueiro no Festival de Praia de Boca do Acre

A juíza Janeiline de Sá Carneiro, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), autorizou a realização do show do cantor Zé Vaqueiro no 27º Festival de Praia de Boca do Acre, previsto para este domingo (14). O evento, localizado a 1.023 quilômetros de Manaus, tem orçamento de R$1,3 milhão, sendo R$600 mil destinados à apresentação do artista.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) havia pedido a suspensão do show, apontando suspeita de sobrepreço. Segundo o órgão, 13 contratos anteriores de Zé Vaqueiro em outros estados indicavam valores inferiores ao firmado pela Prefeitura de Boca do Acre.

Na decisão, a magistrada rejeitou o pedido e destacou que o montante não compromete os cofres públicos. Ela considerou os custos logísticos para levar a produção ao município e ressaltou que o festival integra política cultural prevista na Constituição.

Ainda de acordo com a juíza, o evento tem impacto positivo na geração de empregos, na movimentação da economia local e na promoção do acesso à cultura e ao lazer.