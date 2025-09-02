“Lady Gaga” é presa suspeita de violência psicológica e extorsão

Esther Galindo Costa, conhecida nas redes sociais como “Lady Gaga”, foi presa na manhã desta terça-feira (2) durante a Operação Chase, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Salvador. Segundo as autoridades, ela é acusada de perseguir e extorquir diversos homens, muitos dos quais não mantinham qualquer relação afetiva com a suspeita.

A operação foi coordenada pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), sob o comando da Delegada Mariana Ouais. Além da acusação de extorsão e perseguição, os mandados judiciais cumpridos abrangem crimes de ameaça, difamação, injúria, descumprimento de medida protetiva, denunciação caluniosa e falsa identidade.

A prisão de Esther ocorreu em um condomínio localizado na Avenida Paralela, em Salvador. Durante as buscas, a polícia apreendeu celulares e um computador, que serão analisados como parte das investigações. A suspeita permanece custodiada na unidade policial à disposição da Justiça. As informações foram divulgadas pelo portal Alô Juca.

Veja o vídeo: