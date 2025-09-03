“Lei Felca”, contra adultização de crianças, é sancionada na Paraíba

A Paraíba sancionou a Lei nº 13.861, conhecida como “Lei Felca”, que tem como objetivo combater a adultização de crianças. A norma foi assinada pelo governador João Azevêdo (PSB) e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (3/9).

O nome da lei homenageia o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que ganhou repercussão ao denunciar em vídeo a exposição sexualizada de menores em perfis de influenciadores, entre eles o paraibano Hytalo Santos.

O que é adultização?

A lei define adultização como qualquer forma de estímulo ou exposição que leve crianças de até 12 anos a adotarem comportamentos, linguagens, aparências ou responsabilidades próprias da vida adulta. Entre os exemplos citados estão:

uso de roupas, acessórios, maquiagens ou adereços com conotação sexual;

participação de crianças em conteúdos midiáticos, eventos ou campanhas publicitárias de caráter erótico, sexual ou violento;

exposição a músicas, coreografias, linguagens e encenações inadequadas para a idade;

incentivo a padrões de consumo ou estéticos típicos de adultos;

estímulo a relações afetivo-sexuais incompatíveis com o desenvolvimento infantil.

O que muda com a nova lei

O texto estabelece que o Estado deve criar políticas públicas, campanhas permanentes e ações de fiscalização voltadas ao público infantil, além de manter canais de denúncia acessíveis. Também fica proibido o uso da imagem de crianças em propagandas, programas de TV, produções culturais ou conteúdos digitais que caracterizem adultização.

O governador vetou apenas o artigo que obrigava o Executivo a regulamentar a lei, alegando que essa atribuição não cabe a uma iniciativa parlamentar. A norma já está em vigor.

📌 Fonte: Diário Oficial da Paraíba/ Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet