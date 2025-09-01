Leonardo declara apoio a Bolsonaro durante show: ‘Não deixar isso aqui virar um país comunista’; VÍDEO

Cantor pediu voto ao ex-presidente e criticou ideologias de esquerda em discurso para o público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante apresentação recente, o cantor Leonardo declarou publicamente seu apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Com a bandeira do Brasil em mãos, o artista se dirigiu ao público e fez um chamado político em meio ao show.

Cantor pediu voto ao ex-presidente e criticou ideologias de esquerda em discurso para o público/Foto: Reprodução

Em seu discurso, Leonardo disse: “A esse país maravilhoso, que está na crescente, vamos pensar no nosso futuro, o nosso futuro já é o nosso presente, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e não deixar isso aqui virar um país comunista, um país socialista, vamos ser nós. Para o meu povo, para o meu povo, é 22 na cabeça.”

O cantor, conhecido por suas posições políticas expressas em shows e redes sociais, reforçou sua mensagem de apoio ao ex-presidente durante toda a apresentação, chamando atenção de fãs e da imprensa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.