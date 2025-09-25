Libertadores: datas das semifinais e times já classificados

Semis definidas para outubro: As semifinais da CONMEBOL Libertadores 2025 serão disputadas nas semanas de 22 e 29 de outubro. A final está marcada para 29 de novembro, no Estadio Monumental de Lima (Peru). ge+2ge+2

Classificados até agora

Palmeiras — garantido na semifinal. Wikipedia

Racing — garantido na semifinal. Wikipedia+1

Vagas em disputa (quartas de final)

Flamengo x Estudiantes — define o adversário do Racing . ge

São Paulo x LDU — define o adversário do Palmeiras. ge

Possíveis confrontos das semifinais

Palmeiras x São Paulo ou LDU

Flamengo ou Estudiantes x Racing ge

A CONMEBOL ainda vai desmembrar as datas e horários exatos de cada jogo dentro dessas semanas. ge

📌 Fonte: ge/Globo; CONMEBOL; ESPN; Wikipedia (calendário 2025 e sede da final). Wikipedia+3ge+3ge+3

