Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes

Cerimônia íntima para 20 convidados teria superado R$ 4 milhões em decoração, segundo portal

Luan Santana e Jade Magalhães realizaram, nesta quinta (25), o batizado da filha Serena em um evento restrito a cerca de 20 convidados, mas com produção de luxo. De acordo com informações do Portal Leo Dias, a celebração — dividida entre cerimônia religiosa pela manhã e almoço de recepção no Tamboré 10 (Alphaville) — teria ultrapassado R$ 4 milhões em custos de ambientação e mesa.

Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja detalhes

O que se sabe sobre os valores (segundo o portal)

  • R$ 3 milhões em flores importadas da Colômbia;

  • R$ 1 milhão na montagem da mesa, com louça francesa de luxo (taças e pratos exclusivos).

A cerimônia religiosa começou às 10h, com presença apenas de familiares e amigos próximos. Em seguida, os convidados foram conduzidos a um salão de eventos no Tamboré 10 para um almoço especial. O formato reforça a opção pela exclusividade, com lista reduzida e produção de alto padrão.

📌 Fonte: Portal Leo Dias
✍️ Redigido por ContilNet

