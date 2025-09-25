Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes

Luan Santana e Jade Magalhães realizaram, nesta quinta (25), o batizado da filha Serena em um evento restrito a cerca de 20 convidados, mas com produção de luxo. De acordo com informações do Portal Leo Dias, a celebração — dividida entre cerimônia religiosa pela manhã e almoço de recepção no Tamboré 10 (Alphaville) — teria ultrapassado R$ 4 milhões em custos de ambientação e mesa.

O que se sabe sobre os valores (segundo o portal)

R$ 3 milhões em flores importadas da Colômbia ;

R$ 1 milhão na montagem da mesa, com louça francesa de luxo (taças e pratos exclusivos).

A cerimônia religiosa começou às 10h, com presença apenas de familiares e amigos próximos. Em seguida, os convidados foram conduzidos a um salão de eventos no Tamboré 10 para um almoço especial. O formato reforça a opção pela exclusividade, com lista reduzida e produção de alto padrão.

📌 Fonte: Portal Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet