Luciano Huck ironiza Dado Dolabella após condenação do ator à prisão

O clima do Dança dos Famosos deste domingo (31/8) foi marcado por indiretas e ironias sobre o ator Dado Dolabella, que recentemente foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto por agressão à prima e ex-namorada, Marina Dolabella.

Durante o programa, o apresentador Luciano Huck e a atriz Fernanda Paes Leme brincaram com a polêmica que envolveu Dado, Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira.

O episódio aconteceu há algumas semanas, quando Dado teria empurrado Luan durante uma festa após as gravações da atração, ao vê-lo dançando com Wanessa — sua ex-namorada. Na ocasião, Wanessa negou ter sido agredida, mas a confusão ganhou grande repercussão.

Indiretas no palco

No programa ao vivo, Huck pediu para Fernanda Paes Leme contar “a fofoca dos bastidores”. A atriz tentou desconversar, mas o apresentador insistiu, citando um “campeonato de xadrez”. Fernanda respondeu em tom enigmático: “Eu acho que tem dado tudo certo”, arrancando risadas da plateia.

Mais tarde, a jurada Lívia Andrade também aproveitou para brincar após a apresentação de Allan Souza, apontado como suposto affair de Wanessa. Quando a bailarina Ana Botafogo elogiava os passos de Allan envolvendo movimentos no pescoço, Lívia disparou:

“Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, Allan”.

Luciano Huck reagiu surpreso, e Lívia completou: “Luciano, você não está assistindo à novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, irmão”.

Condenação de Dado Dolabella

Em meio à repercussão das polêmicas, Dado Dolabella foi condenado pela Justiça a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto. O caso ocorreu em outubro de 2020, quando ele agrediu Marina Dolabella, sua prima e ex-namorada, durante uma crise de ciúmes. A agressão rompeu o tímpano da vítima.

📍 Fonte: ContilNet

✍️ Redigido por ContilNet