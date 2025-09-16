Ludmilla Cavalcante expõe mulher que fez comentário ofensivo sobre suas filhas autistas: “Doentes”

A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante usou suas redes sociais para expor um comentário ofensivo que recebeu sobre suas filhas, que são autistas. A publicação, que mostra a troca de mensagens, levantou o debate sobre a falta de empatia e o preconceito em relação a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No print divulgado, Ludmila compartilha o comentário de uma seguidora que se refere às crianças autistas como “doentes”, sugerindo que a influencer ensine as filhas a lidar com as próprias vontades, pois “não podem ser atendidas todos os dias”. Em sua resposta, a influenciadora desabafa: “Eu perco meu tempo explicando? Ou apenas aceito que o nível de QI dela é deveras inferior… Me questiono.”

A influenciadora já havia se manifestado anteriormente, defendendo suas filhas e todas as pessoas autistas. Em outra postagem, Ludmila faz um apelo por mais empatia e conhecimento sobre o assunto, afirmando que pessoas que odeiam crianças autistas são “provavelmente foram crianças reprimidas, oprimidas e muitas vezes mal-amadas”. Ela completa dizendo que crianças autistas não são “doentes”, mas sim seres humanos com suas próprias “preferências, peculiaridades e estão em FORMAÇÃO”.

VEJA O POST: