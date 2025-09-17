Lula tem a melhor aprovação desde janeiro de 2024, aponta pesquisa Atlas

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou melhora, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (17). O levantamento mostra que 50,8% dos brasileiros aprovam a gestão, enquanto 48,3% a reprovam. Este é o melhor resultado registrado desde janeiro de 2024.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 14 de setembro e ouviu 7.291 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na avaliação sobre o desempenho do governo, 46,2% consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 48% a classificam como ruim ou péssima. Outros 5,8% disseram avaliar como regular.

O estudo também mediu a percepção da população sobre os principais problemas enfrentados pelo Brasil. A corrupção lidera a lista, apontada por 56,2% dos entrevistados, seguida da criminalidade e do tráfico de drogas (49,1%). Na sequência aparecem: enfraquecimento da democracia (21,4%), extremismo e polarização política (21%) e economia/inflação (16,6%).

