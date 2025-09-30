Mãe de bebê soropositivo é presa após ferir enfermeira com agulha contaminada por HIV

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada por HIV no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. O caso ocorreu durante um atendimento ao bebê da suspeita, de apenas três meses, que também testou positivo para o vírus. Após a prisão, a mulher foi encaminhada para o presídio de Vespasiano, na Região Metropolitana.

Como aconteceu

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu no momento em que a enfermeira, de 52 anos, coletava sangue da criança. A profissional relatou que a mãe retirou a agulha do braço do bebê e a utilizou para perfurar intencionalmente sua mão.

“A suspeita já existia de que a criança tivesse HIV, pois a mãe é soropositiva”, informou a Polícia Militar.

A versão da mãe

Em depoimento, a mulher negou que tenha atacado a enfermeira. Ela afirmou que apenas retirou o acesso venoso do filho porque, segundo ela, o procedimento estava sendo feito de forma inadequada.

— “Em reação impulsiva, arremessei a agulha ao chão, e não contra a enfermeira”, declarou.

A mulher também criticou as condições da unidade de saúde e a conduta dos profissionais.

Situação da enfermeira e do bebê

A enfermeira foi levada para o Hospital João XXIII, onde recebeu medicação preventiva contra o HIV. Já o bebê permaneceu internado sob cuidados médicos, acompanhado pela avó materna. Tanto a mãe quanto a profissional de saúde prestaram depoimento na delegacia.

Nota da Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lamentou o episódio e informou que prestou toda a assistência necessária à enfermeira.

“A profissional foi atendida conforme o protocolo exigido para casos de exposição ao HIV”, destacou a instituição. A direção do Complexo de Urgência, do qual o Hospital Infantil João Paulo II faz parte, disse ainda colaborar com as autoridades na apuração dos fatos.

Consequências legais

De acordo com a Polícia Civil, a prisão em flagrante foi ratificada pela 2ª Central Estadual de Plantão Digital, sob a acusação de perigo de contágio de doença grave. A mulher foi transferida para o presídio de Vespasiano, onde permanece à disposição da Justiça.