Mãe de bebê soropositivo é presa após ferir enfermeira com agulha contaminada por HIV

30/09/2025
Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada por HIV no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. O caso ocorreu durante um atendimento ao bebê da suspeita, de apenas três meses, que também testou positivo para o vírus. Após a prisão, a mulher foi encaminhada para o presídio de Vespasiano, na Região Metropolitana.

Como aconteceu

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu no momento em que a enfermeira, de 52 anos, coletava sangue da criança. A profissional relatou que a mãe retirou a agulha do braço do bebê e a utilizou para perfurar intencionalmente sua mão.
“A suspeita já existia de que a criança tivesse HIV, pois a mãe é soropositiva”, informou a Polícia Militar.

A versão da mãe

Em depoimento, a mulher negou que tenha atacado a enfermeira. Ela afirmou que apenas retirou o acesso venoso do filho porque, segundo ela, o procedimento estava sendo feito de forma inadequada.
— “Em reação impulsiva, arremessei a agulha ao chão, e não contra a enfermeira”, declarou.

A mulher também criticou as condições da unidade de saúde e a conduta dos profissionais.

Situação da enfermeira e do bebê

A enfermeira foi levada para o Hospital João XXIII, onde recebeu medicação preventiva contra o HIV. Já o bebê permaneceu internado sob cuidados médicos, acompanhado pela avó materna. Tanto a mãe quanto a profissional de saúde prestaram depoimento na delegacia.

Nota da Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lamentou o episódio e informou que prestou toda a assistência necessária à enfermeira.
“A profissional foi atendida conforme o protocolo exigido para casos de exposição ao HIV”, destacou a instituição. A direção do Complexo de Urgência, do qual o Hospital Infantil João Paulo II faz parte, disse ainda colaborar com as autoridades na apuração dos fatos.

Consequências legais

De acordo com a Polícia Civil, a prisão em flagrante foi ratificada pela 2ª Central Estadual de Plantão Digital, sob a acusação de perigo de contágio de doença grave. A mulher foi transferida para o presídio de Vespasiano, onde permanece à disposição da Justiça.

