Mãe de criança acreana que superou o câncer faz vaquinha para custear nova cirurgia em São Paulo

A família do pequeno Pedro, de 4 anos, está mobilizando uma campanha de arrecadação para conseguir recursos que cubram hospedagem, alimentação e transporte em São Paulo. O menino superou um câncer raro no olho e precisa retornar à capital paulista para a retirada de um cateter e exames de acompanhamento.

Segundo a mãe, Paula Adriana, o tratamento inicial durou seis meses e exigiu que Pedro passasse por uma cirurgia para a retirada do olho afetado, diagnosticado com retinoblastoma. Hoje, ele usa uma prótese ocular e realiza apenas acompanhamento clínico. “Ele está há um ano sem quimioterapia, apenas em exames de rotina”, explica.

Dessa vez, a dificuldade é garantir hospedagem, já que as casas de acolhimento em São Paulo não têm vagas disponíveis. “Sempre contamos com esses espaços, mas agora não conseguimos vaga. Teremos que custear tudo por conta própria”, diz a mãe.

A situação é ainda mais delicada porque Pedro tem autismo e enfrenta seletividade alimentar, o que exige cuidados específicos. “Ele precisa de atenção constante, inclusive com a alimentação, que é bastante restrita”, destaca.

Paula lembra que abriu mão do trabalho para se dedicar integralmente ao filho. “Minha rotina é toda voltada para ele. Preciso estar ao lado do Pedro em cada etapa do tratamento”, afirma.

A previsão é que a família permaneça cerca de 20 dias em São Paulo, mas o tempo exato dependerá da recuperação após a cirurgia. Quem quiser ajudar pode contribuir por meio da chave PIX [email protected], em nome de Paula Adriana Nobre Viga.