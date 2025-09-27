Mailza abre o jogo sobre Bocalom em 2026: “Serei candidata com ou sem ele”

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), não deixou espaço para especulação. Em conversa exclusiva com a coluna Pimenta no Reino, do ContilNet, ela foi categórica: sua candidatura à Prefeitura de Rio Branco está mantida, mesmo que o atual prefeito Tião Bocalom (PL) entre no páreo.

“Fui questionada se retiraria minha candidatura caso Bocalom fosse candidato, eu respondi que minha candidatura é certa e independe da decisão dele de ser ou não candidato”, afirmou.

A fala é carregada de recado político. De um lado, Mailza tenta consolidar seu espaço no campo conservador, apresentando-se como alternativa viável à capital. De outro, joga luz sobre um risco que incomoda aliados: a divisão entre governo do estado e prefeitura — ambos de direita — em pleno ano eleitoral.

Segundo a vice-governadora, a disputa direta com Bocalom poderia “trazer uma divisão entre estado e município que são do mesmo campo ideológico”, algo que, nas palavras dela, “não é bom”.

Resposta

A afirmação de Mailza vem logo após uma entrevista de Bocalom ao podcast do jornalista Alexandre Gomes. Na conversa, Bocalom fez questão de destacar que mantém respeito pela vice-governadora, apesar de divergências políticas.

ENTENDA: ‘Tenho respeito por Mailza, mas não posso decidir nada agora’, diz Bocalom sobre disputa ao Governo

“Eu tenho o maior carinho e respeito pela Mailza. Não tenho nenhum problema com ela, na realidade. Ela me deu nota 5 e eu entendo isso como uma questão política mesmo. Ela disse que queria meu apoio de qualquer jeito e eu disse pra ela que, nesse momento, não posso tomar essa decisão e que eu ia continuar trabalhando por Rio Branco”, afirmou.

O prefeito ressaltou que a nota atribuída por Mailza à sua gestão reflete um contexto político, mas frisou que isso não muda seu relacionamento com ela. “Ela ficou chateada comigo e me deu essa nota, quando todo mundo me dá uma nota maior. Quando ela dá uma nota 5, eu acho que, se eu for apoiá-la, posso atrapalhá-la. Não quero dar problema de jeito nenhum, tenho um carinho por ela”, declarou.

Ao comentar sobre as siglas que ambos representam, Bocalom lembrou que fazem parte do mesmo espectro ideológico. “Nós estamos em partidos de direita. Ela está no PP e eu estou no PL. Lá na frente é que tudo isso se resolve. Volto a insistir: o que interessa pra mim é cuidar da nossa Rio Branco”, disse.

Apesar de reconhecer a importância do debate sobre o futuro político do Acre, o prefeito reforçou que, no momento, está focado em sua gestão na capital. “O que vale mesmo sobre a eleição é o ano que vem”, concluiu.