‘Tenho respeito por Mailza, mas não posso decidir nada agora’, diz Bocalom sobre disputa ao Governo

Apesar de reconhecer a importância do debate sobre o futuro político do Acre, o prefeito reforçou que, no momento, está focado em sua gestão na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a falar sobre o cenário eleitoral de 2026 durante entrevista ao jornalista Alexandre Gomes, no programa da Juruá Comunicação, nesta sexta-feira (26). Entre os pontos abordados, o gestor comentou a possibilidade de apoiar a candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP) ao Governo do Acre.

Bocalom e Mailza/Foto: Reprodução

Bocalom fez questão de destacar que mantém respeito pela vice-governadora, apesar de divergências políticas. “Eu tenho o maior carinho e respeito pela Mailza. Não tenho nenhum problema com ela, na realidade. Ela me deu nota 5 e eu entendo isso como uma questão política mesmo. Ela disse que queria meu apoio de qualquer jeito e eu disse pra ela que, nesse momento, não posso tomar essa decisão e que eu ia continuar trabalhando por Rio Branco”, afirmou.

O prefeito ressaltou que a nota atribuída por Mailza à sua gestão reflete um contexto político, mas frisou que isso não muda seu relacionamento com ela. “Ela ficou chateada comigo e me deu essa nota, quando todo mundo me dá uma nota maior. Quando ela dá uma nota 5, eu acho que, se eu for apoiá-la, posso atrapalhá-la. Não quero dar problema de jeito nenhum, tenho um carinho por ela”, declarou.

Ao comentar sobre as siglas que ambos representam, Bocalom lembrou que fazem parte do mesmo espectro ideológico. “Nós estamos em partidos de direita. Ela está no PP e eu estou no PL. Lá na frente é que tudo isso se resolve. Volto a insistir: o que interessa pra mim é cuidar da nossa Rio Branco”, disse.

Apesar de reconhecer a importância do debate sobre o futuro político do Acre, o prefeito reforçou que, no momento, está focado em sua gestão na capital. “O que vale mesmo sobre a eleição é o ano que vem”, concluiu.

