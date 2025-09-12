Mailza celebra assinatura de termo que vai levar programa Cidade Empreendedora aos 22 municípios do Acre

A vice-governadora Mailza Assis comemorou, nesta quinta-feira, 11, a assinatura do termo de cooperação técnica e financeira que levará, pela primeira vez, o Programa Cidade Empreendedora a todos os 22 municípios acreanos. O ato, no Palácio Rio Branco, reuniu ainda o governador Gladson Cameli, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, o superintendente do Sebrae/AC, Marcos Lameira, e o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

Para Mailza, a iniciativa representa “um grande passo em busca do desenvolvimento e da geração de oportunidades para todo o Acre”.

A iniciativa tem como objetivo dinamizar a economia local, promover a capacitação, fomentar o empreendedorismo, melhorar o ambiente de negócios e alinhar políticas públicas de desenvolvimento regional e sustentabilidade fiscal.

União em prol do empreendedorismo

Durante a assinatura, a vice-governadora destacou o impacto positivo da iniciativa. “Estamos dando um grande passo em busca do desenvolvimento. O empreendedorismo é a chave para gerar oportunidades e fortalecer a economia do Acre. Obrigada ao Sebrae e à Assembleia Legislativa por acreditarem nesse projeto. Juntos somos mais fortes e juntos pelo nosso Acre”, afirmou.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância da parceria institucional. “O Cidade Empreendedora vai implusionar a economia dos municípios, gerando emprego e renda para a população. Com união, vamos capacitar e apoiar quem acredita no nosso estado. Esse é o caminho para fortalecer nossa gente e mostrar a força do Acre,” disse.

Primeiro estado a atingir 100% dos municípios

O projeto Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, o Acre é o primeiro estado do país a alcançar a totalidade dos municípios no programa.“Esse é um marco histórico. Só temos a agradecer ao governo pela confiança e pelo compromisso em melhorar a vida das pessoas.”

Sonho realizado

A gestora do Sebrae, Miriam Paiva, não conseguiu conter a emoção. Ela afirmou que a chegada do programa aos 22 municípios representa a realização de um sonho. “Serão 18 mil horas de capacitação até dezembro de 2026, mudando a realidade de milhares de pessoas. É um trabalho que ficará marcado na história do Acre e do Brasil.”

Para a implantação do projeto será investido o montante de R$ 5,5 milhões, deste o Estado fará o aporte de R$ 900 mil, a Aleac destinará R$ 900 mil, e o Sebrae/AC R$ 3,7 milhões.

“A Secretaria de Planejamento que irá auxiliar na implementação do projeto Cidade Empreendedora em todos os 22 municípios. Em conjunto com o Sebrae, estaremos atuando para que a gente possa elevar o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para todos os municípios”, destacou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

O programa será desenvolvido em quatro eixos estratégicos:

1. Inteligência Territorial – ações alinhadas às necessidades de cada município.

2. Jornada de Relacionamento – fortalecimento de vínculos com lideranças locais.

3. Catalização de Recursos e Competências – articulação de atores em prol do desenvolvimento.

4. Protagonismo Local – capacitação e fortalecimento de gestores e lideranças municipais.

Entre os benefícios esperados estão a geração de emprego e renda, formalização de pequenos negócios, fortalecimento de cadeias produtivas e consolidação de uma política de Estado voltada ao desenvolvimento sustentável.