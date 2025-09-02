Mailza defende ferrovia bioceânica e retomada de voos em reunião com presidente do Peru

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, se reuniu nesta segunda-feira (1) com a presidente do Peru, Dina Boluarte, no Palácio do Governo, em Lima, para tratar da integração regional. O encontro abordou a ferrovia bioceânica, conexões rodoviárias e aéreas, além de ações conjuntas em segurança, meio ambiente e inclusão social.

Mailza defendeu que a integração seja conduzida pelo Acre. “Participar desse encontro, que tem o objetivo de unir nossas forças, Peru e Brasil, através do Acre e de Ucayali, é muito necessário e urgente. Precisamos desse fortalecimento e dessa possibilidade de desenvolvermos juntos, já que somos tão próximos e temos culturas parecidas”, afirmou.

Dina Boluarte reafirmou o compromisso do Peru em adotar medidas imediatas. “Nosso governo está empenhado em concretizar uma agenda conjunta de desenvolvimento, com ações de curto prazo que fortaleçam a integração”, declarou a presidente.

O secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, apontou prioridades em diferentes modais de transporte. “Os interesses do Acre são os mesmos de Ucayali: a ferrovia para resolver a questão econômica, a carretera por Atalaya para atender às necessidades sociais e a retomada do voo de Pucallpa a Cruzeiro do Sul. Precisamos de um plano de ação conjunto que avance passo a passo, sem retrocessos”, disse.

O governador de Ucayali, Manuel Gambini, defendeu a rota central do trem bioceânico. “O grande objetivo é que o trem percorra Lima, Pucallpa, Acre e outros estados brasileiros. Juntos, Acre e Ucayali promoverão aos nossos governos que essa rota prevaleça”, declarou.

O prefeito de Atalaya, Francisco Mendonza, destacou o impacto social. “Estamos diante de uma oportunidade histórica. Queremos um plano de desenvolvimento integral para nossos povos, com a ferrovia passando por Pucallpa e a rodovia por Atalaya, através da Foz do Breu, no Juruá”, disse.

A parlamentar de Ucayali, Francis Paredes, ressaltou a necessidade de cooperação em segurança. “Hoje consolidamos os laços de amizade entre Peru e Brasil. Reafirmamos nossa luta contra o narcotráfico, o tráfico de pessoas e pela proteção do meio ambiente”, afirmou.

Representando o Legislativo acreano, o deputado Luiz Gonzaga defendeu a retomada das conexões aéreas. “Os voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa têm que retomar, e quem sabe também de Porto Maldonado até Rio Branco. Sem os voos, a integração fica incompleta”, disse.

O coordenador da ZPE, Lauro Santos, destacou os encaminhamentos dados pelo governo peruano. “A presidenta encaminhou que o Ministério dos Transportes faça uma visita em Atalaya para avaliar a pavimentação de um trecho de 10 km que conecta a Foz do Breu. Também foi informado que o aeroporto de Pucallpa receberá investimentos para retomar voos regionais, incluindo a rota com Cruzeiro do Sul. Isso mostra disposição real do Peru em avançar”, declarou.

Ao final, Mailza avaliou a reunião como positiva. “Saímos animados, porque é um caminho que tem tudo para desenvolver o nosso Estado, em uma parceria de mão dupla com o Peru. O projeto da ferrovia, das rodovias e da aviação será fundamental para o desenvolvimento econômico, sempre considerando o respeito ao meio ambiente e à segurança de fronteira”, afirmou.