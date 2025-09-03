Mancha de óleo é registrada no Rio Juruá e autoridades anunciam investigação

Um representante comercial que estava de passagem por Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, registrou na noite de terça-feira (2) uma extensa mancha de óleo no Rio Juruá, nas proximidades da ponte da cidade. Segundo o relato, o problema já havia sido notado no início da noite anterior. O caso ganhou repercussão após ser compartilhado nesta quarta-feira (3) pelo jornalista Altino Machado em suas redes sociais.

De acordo com o registro, a mancha tinha cerca de sete metros de largura e formava uma espécie de “canal” acompanhando o curso do rio. O denunciante relatou ainda que, embora a quantidade de óleo parecesse menor no dia seguinte, o produto continuava descendo de forma dispersa. “É óleo diesel e/ou gasolina. Forma uma película fina e brilhante, com aspecto irisado. Se espalha rapidamente”, descreveu.

O vídeo foi encaminhado ao secretário de Meio Ambiente do Acre, Leonardo Carvalho, e ao presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem. Ambos informaram que equipes devem ser enviadas à região para investigar a origem do vazamento.

O denunciante sugeriu ainda que a apuração avance em direção ao município de Guajará (AM), para avaliar a extensão da contaminação no curso do rio, que é a principal fonte de abastecimento hídrico da região.