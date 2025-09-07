07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Manifestação pró-anistia reúne centenas em Rio Branco no Dia da Independência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Centenas de pessoas participaram neste domingo (7) da manifestação “Reaja Brasil”, realizada na Gameleira, em Rio Branco. Vestidos de verde e amarelo, com bandeiras e cartazes, os manifestantes se reuniram em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em defesa de pautas como anistia, liberdade e pátria.

Manifestação pró-anistia reúne centenas em Rio Branco no Dia da Independência. Foto: ContilNet

O ato, organizado pela Direita do Acre, contou com a presença de diversas lideranças políticas locais e nacionais ligadas ao campo conservador. Entre elas, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o senador Márcio Bittar, o deputado federal Coronel Ulysses, além de vereadores e secretários municipais.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que o país precisa de uma nova fase política. “7 de setembro é dia da independência. Nós temos que ajudar numa nova independência do Brasil. O Brasil está indo pelo caminho errado. O povo brasileiro não merece isso”, declarou.

Ao longo da mobilização, discursos destacaram críticas ao atual cenário político e manifestações de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta processos judiciais.

O senador Márcio Bittar direcionou críticas ao atual governo federal. Segundo ele, o ato simboliza a resistência da população. “Estamos vivendo um momento decisivo, e o povo precisa mostrar sua força. É preciso reagir para garantir a liberdade e a democracia”, destacou.

O ato ocorre em diversas capitais e municípios brasileiros durante o feriado de 7 de Setembro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.