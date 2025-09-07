Manifestação pró-anistia reúne centenas em Rio Branco no Dia da Independência

Centenas de pessoas participaram neste domingo (7) da manifestação “Reaja Brasil”, realizada na Gameleira, em Rio Branco. Vestidos de verde e amarelo, com bandeiras e cartazes, os manifestantes se reuniram em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em defesa de pautas como anistia, liberdade e pátria.

O ato, organizado pela Direita do Acre, contou com a presença de diversas lideranças políticas locais e nacionais ligadas ao campo conservador. Entre elas, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o senador Márcio Bittar, o deputado federal Coronel Ulysses, além de vereadores e secretários municipais.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que o país precisa de uma nova fase política. “7 de setembro é dia da independência. Nós temos que ajudar numa nova independência do Brasil. O Brasil está indo pelo caminho errado. O povo brasileiro não merece isso”, declarou.

Ao longo da mobilização, discursos destacaram críticas ao atual cenário político e manifestações de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta processos judiciais.

O senador Márcio Bittar direcionou críticas ao atual governo federal. Segundo ele, o ato simboliza a resistência da população. “Estamos vivendo um momento decisivo, e o povo precisa mostrar sua força. É preciso reagir para garantir a liberdade e a democracia”, destacou.

O ato ocorre em diversas capitais e municípios brasileiros durante o feriado de 7 de Setembro.