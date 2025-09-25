25/09/2025
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP

Assessoria da influencer diz que não é emergência; Virginia segue para o hospital após gravações

A Maria Alice, de 4 anos, primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, foi internada em um hospital de São Paulo nesta quarta-feira (24/9) para a realização de exames médicos previamente agendados. A criança chegou acompanhada da avó paterna, Poliana Rocha, o que chamou atenção de fãs que estavam no local.

Segundo a assessoria de Virginia, não se trata de emergência. Como alguns procedimentos se estendem pela noite, a família optou por manter a menina no hospital até a conclusão do check-up.

Reprodução/Instagram @virginia

A influencer finalizou as gravações do programa Sabadou (SBT) e se deslocou para o hospital, onde deve passar a noite ao lado da filha. Em nota, a equipe reforçou:

“Maria Alice tinha alguns exames agendados em São Paulo. Poliana está na cidade e esteve no local. Virgínia acabou a gravação e está a caminho do hospital, onde os exames estão sendo realizados e irá passar a noite com a filha.”

Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

