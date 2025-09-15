Mariah Carey desembarca em Belém para show em palco flutuante em rio

O show do Amazônia Live – Hoje e Sempre é realizado a partir das 18h15 de quarta-feira (17), sob o comando de Guilherme Guedes e Laura Vicente, sendo que o especial será transmitido para todo o Brasil pelo Multishow e pelo Globoplay, com sinal aberto. Na TV Globo, o público confere os melhores momentos do evento, logo após o Estrela da Casa.