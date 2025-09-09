Mart’nália faz 60 anos e ganha bolo em formato de vagina; momento rende risadas na festa

Mart’nália comemorou seus 60 anos neste domingo (7/9) em uma festa íntima com amigos e familiares. Entre os registros da celebração, um detalhe roubou a cena: a cantora recebeu um bolo em formato de vagina. O doce, confeccionado pelo confeiteiro Eduardo Carvalho e levado pelo amigo Evandro Rius, arrancou risadas dos convidados e virou assunto nas redes sociais de quem esteve no evento.

A aniversariante compartilhou mensagens de carinho e fotos da reunião, que teve clima descontraído do começo ao fim. Presença ilustre na comemoração, Martinho da Vila fez questão de homenagear a filha e publicou um recado afetuoso: “Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”, escreveu o cantor, celebrando a nova fase de Mart’nália.

Ao longo do dia, a artista recebeu inúmeras felicitações de amigos e admiradores, reforçando sua trajetória marcada por irreverência, bom humor e música.

