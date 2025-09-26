MED Gaza: Médicos Sem Fronteiras suspendem atividades após cerco de Israel

A organização não governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou nesta sexta-feira (26/9) que suspendeu suas atividades médicas na cidade de Gaza devido a at4ques israelenses. A ONG comunicou que vem sofrendo ataques aéreos contínuos e que tanques de guerra se aproximaram a menos de 1 km de suas instalações.

“Os at4ques crescentes das forças israelenses criaram um nível inaceitável de risco para nossa equipe, resultando na interrupção de serviços médicos vitais”, informou a MSF.

As clínicas da ONG, na última semana, realizaram mais de 3640 consultas e trataram 1655 pacientes com quadros de desnutrição.

No sul da Faixa de Gaza, a organização segue oferecendo atendimentos médicos e cuidados intensivos. Na cidade de Khan Younis, o Médicos Sem Fronteiras vem apoiando o Hospital Nasser e administra três centros de saúde primária.

Na região central do território, o MSF apoia o departamento de emergência e a clínica de tratamento de traumas do Hospital Al-Aqsa, e opera dois hospitais de campanha em Deir Al-Balah. A atuação da ONG se dá em um contexto de diversos hospitais fechados na região.

A organização fez um apelo às autoridades israelenses pedindo segurança.