26/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

MED Gaza: Médicos Sem Fronteiras suspendem atividades após cerco de Israel

A organização fez um apelo às autoridades israelenses pedindo segurança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A organização não governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou nesta sexta-feira (26/9) que suspendeu suas atividades médicas na cidade de Gaza devido a at4ques israelenses. A ONG comunicou que vem sofrendo ataques aéreos contínuos e que tanques de guerra se aproximaram a menos de 1 km de suas instalações.

“Os at4ques crescentes das forças israelenses criaram um nível inaceitável de risco para nossa equipe, resultando na interrupção de serviços médicos vitais”, informou a MSF.

As clínicas da ONG, na última semana, realizaram mais de 3640 consultas e trataram 1655 pacientes com quadros de desnutrição.

MED Gaza: Médicos Sem Fronteiras suspendem atividades após cerco de Israel/Foto: Reprodução

No sul da Faixa de Gaza, a organização segue oferecendo atendimentos médicos e cuidados intensivos. Na cidade de Khan Younis, o Médicos Sem Fronteiras vem apoiando o Hospital Nasser e administra três centros de saúde primária.

Na região central do território, o MSF apoia o departamento de emergência e a clínica de tratamento de traumas do Hospital Al-Aqsa, e opera dois hospitais de campanha em Deir Al-Balah. A atuação da ONG se dá em um contexto de diversos hospitais fechados na região.

A organização fez um apelo às autoridades israelenses pedindo segurança.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost