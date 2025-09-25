25/09/2025
Universo POP
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP

Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi

Dezenas sorteadas foram 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6/Foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil

A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost