Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões nesta terça; veja prêmios acumulados da semana

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (2/9) e pode pagar R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas. O concurso 2.908 está acumulado, aumentando as expectativas dos apostadores.

Mas não é só a Mega-Sena que está milionária: outras loterias da Caixa também prometem prêmios altos nesta semana. Confira os valores estimados e as datas dos próximos sorteios:

Super Sete – 01/09 – R$ 500 mil

Quina – 01/09 – R$ 9,5 milhões

Dupla Sena – 01/09 – R$ 6 milhões

Lotomania – 01/09 – R$ 3,2 milhões

Timemania – 02/09 – R$ 20 milhões

Mega-Sena – 02/09 – R$ 14 milhões

Dia de Sorte – 02/09 – R$ 1,7 milhão

+Milionária – 03/09 – R$ 152 milhões

Lotofácil – 06/09 – R$ 220 milhões

Probabilidade de ganhar

As chances variam bastante entre as modalidades. Na Lotofácil, por exemplo, a probabilidade é de 1 em 3,2 milhões, enquanto na +Milionária, a mais difícil, é de 1 em 238 milhões.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias CAIXA, aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA (para clientes do banco).

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, no canal da Caixa no YouTube.

📌 Fonte: Caixa Econômica Federal

✍️ Redigido por ContilNet