Menino de 12 anos morre após se engasgar com pipoca; jovem ficou três dias internado

Um menino de 12 anos morreu nesta sexta-feira (12) após passar três dias internado por se engasgar com pipoca em casa, na cidade de Massaranduba, no Norte de Santa Catarina. A vítima foi identificada como Matheus Eduardo da Costa.

Segundo os Bombeiros Voluntários do município, Matheus sofreu uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira (9), enquanto comia pipoca.

A própria família prestou os primeiros socorros e levou o menino ao pronto atendimento da cidade. Em seguida, os bombeiros o encaminharam ao Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul.

Desde então, Matheus estava internado na UTI, respirando com ajuda de aparelhos.

Nas redes sociais, a mãe de Matheus lamentou a perda do filho. Em publicações anteriores, ela havia pedido por um milagre durante os dias em que o menino esteve internado. “O não de Deus dói”, escreveu.

Familiares e amigos também se manifestaram, expressando apoio e solidariedade.