Menino de 9 anos mata a própria mãe à facadas

Vítima recebeu golpe no pescoço após discussão com o filho. O menor está sob os cuidados do Conselho Tutelar

Uma criança de 9 anos esfaqueou a própria mãe, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (25/9). Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu na casa do padrasto da criança. Relatos apontam que uma discussão entre mãe e filho aconteceu quando a vítima foi buscar o menino. Caline Arruda foi golpeada no pescoço com uma faca de churrasco. Não há detalhes sobre o motivo da briga.

Relatos apontam que uma discussão entre mãe e filho aconteceu quando a vítima foi buscar o menino na casa do padastro/Foto: Freepik

