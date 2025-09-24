24/09/2025
Mesmo com redução de 76%, Acre registra maior número de queimadas do Brasil, aponta Inpe

O balanço mostra que somente no domingo (21) houve 121 focos, enquanto a segunda-feira (22) concentrou 101 registros

O Acre registrou nas últimas 48 horas, o maior número de focos de queimadas do país, conforme levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram 222 ocorrências no período, à frente da Bahia (201) e do Pará (196).

O Acre registrou nas últimas 48 horas, o maior número de focos de queimadas do país

O balanço mostra que somente no domingo (21) houve 121 focos, enquanto a segunda-feira (22) concentrou 101 registros. Apesar da liderança no ranking, os números revelam redução significativa quando comparados a 2024.

Entre 1º e 22 de setembro do ano passado, foram contabilizados 3.244 focos em território acreano. No mesmo período deste ano, o total caiu para 649, queda de quase 80%. No acumulado anual, de janeiro a 22 de setembro, a diferença também é expressiva: 5.981 focos em 2024 contra 1.401 em 2025, o que representa redução de 76%.

