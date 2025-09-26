Mesmo em alta nacional, Lula segue atrás em todos os cenários do 2º turno no Acre

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira (26) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não venceria em nenhum cenário de segundo turno no estado do Acre nas eleições de 2026. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de setembro, ouvindo 1.505 eleitores em 18 municípios. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.

No primeiro cenário testado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 50,8% das intenções de voto, contra 25,6% de Lula. Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6,2%; Ratinho Júnior (PSD), 3,5%; Ronaldo Caiado (União Brasil), 2,9%; Hélder Barbalho (MDB), 0,4%; e Renan Santos (MBL), 0,3%. Brancos e nulos somam 5,6%, enquanto 4,7% não souberam responder.

No eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente teria 59,3%, contra 28,4% do petista.

No segundo cenário, sem Jair Bolsonaro, quem assume a dianteira é Michelle Bolsonaro (PL). A ex-primeira-dama aparece com 42,8%, enquanto Lula soma 25,9%. Ciro Gomes alcança 7,3%; Ratinho Júnior, 5,6%; Ronaldo Caiado, 5,2%; e tanto Hélder Barbalho quanto Renan Santos marcam 0,7% cada. Brancos e nulos chegam a 6,8%, e 5% não souberam responder.

No segundo turno, Michelle venceria com 58,8% contra 29,2% de Lula.

O terceiro cenário é o único em que Lula aparece numericamente à frente no primeiro turno: 26,7% contra 26% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os demais nomes têm desempenho mais modesto: Ciro Gomes, 10,3%; Ratinho Júnior, 10,2%; Ronaldo Caiado, 4,3%; Renan Santos, 1,4%; e Hélder Barbalho, 0,9%. Brancos e nulos chegam a 13,2%, e 7% não souberam responder.

Mesmo assim, em uma disputa direta, Tarcísio venceria Lula no Acre: 52,8% contra 30%.

Já no quarto cenário, Flávio Bolsonaro (PL) lidera com 31,8%, seguido por Lula, com 26,6%. Em seguida aparecem Ciro Gomes, com 8,6%; Ratinho Júnior, 8,4%; Ronaldo Caiado, 6,5%; Hélder Barbalho e Renan Santos, ambos com 1%. Outros 9,8% disseram que votariam em branco ou nulo, e 6,2% não souberam responder.

No segundo turno, Flávio teria 52,6% das intenções de voto, contra 30,7% de Lula.