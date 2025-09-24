24/09/2025
Universo POP
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito

Michelle diz a jornal que estará pronta para assumir “candidatura política”

Em entrevista publicada pelo periódico britânico The Telegraph nesta quarta-feira (24), ex-primeira-dama afirmou que irá erguer-se "como uma leoa" para defender os "valores conservadores"

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista publicada pelo The Telegraph nesta quarta-feira (24), que se necessário, estará pronta para assumir uma eventual candidatura em 2026. Ao jornal britânico, Michelle também falou sobre a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama • Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

“Vou me erguer como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, seja necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para o que quer que ele [Deus] peça a mim”, ressaltou a ex-primeira-dama, cujo nome tem sido ventilado como opção para disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal ou, até mesmo, à Presidência da República em 2026.

Para Michelle, o julgamento na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que levou à condenação do ex-presidente Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por participar de uma trama golpista é uma “farsa judiciária”.

“As acusações fabricadas contra meu marido foram uma tentativa de esconder sérias violações que ocorrem no Brasil, embora as acusações tenham exposto essas violações”, declarou.

Com a prisão domiciliar de Bolsonaro, Michelle aponta que sua atenção está voltada aos “cuidados das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado”. O objetivo, segundo ela, é fazer com que a “perseguição e humilhação infligida a nós, conservadores, não destrua minha família ou as de muitos outros que são injustamente atingidos por essa perseguição covarde”.

Na conversa com o Telegraph, Michelle ainda comentou a série de sanções impostas a autoridades brasileiras pelo governo de Donald Trump. Na avaliação da ex-primeira-dama, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “parece querer provocar o caos no Brasil para então atribuí-lo a Trump, como forma de explorar o cenário caótico que, na realidade, foi criado por suas próprias políticas”.

“Nós não desejamos sanções para o Brasil, mas não temos influência sobre os Estados Unidos. No entanto, podemos claramente identificar os responsáveis pelas sanções: Lula e Alexandre de Moraes, cujas ações provocaram esta crise”, concluiu Michelle.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost