Michelle diz que pode apoiar Mailza ao Governo em 2026: “Está ciente do que quer”

A deputada Michelle Melo (PDT), em entrevista ao Em Cena, podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (1), afirmou que vê como possível apoiar a vice-governadora Mailza Assis (PP) na disputa pelo Governo do Acre em 2026.

“Ela existe, ela existe. Eu conversei com a vice-governadora, e aqui já quero mandar um abraço para ela, como representante feminina que ocupa esse espaço. Eu conversei com a vice-governadora quando eu era vereadora e ela era senadora, e tive minhas percepções. Conversei com ela novamente agora, foi a primeira conversa que eu tive com o pré-candidato ao governo. E eu achei incrível a evolução da nossa vice-governadora. Ela não é mais a mulher política com quem sentei há três anos, ela teve uma evolução, uma sabedoria que me deixou muito feliz. Gostei de ver uma mulher realmente empoderada, da forma dela”, declarou Michelle.

A parlamentar destacou que se surpreendeu com a firmeza de Mailza Assis em se colocar como pré-candidata ao governo.

“Eu falo muito mais do que ela, sou muito mais combativa, mas na forma dela de tratar eu consegui enxergar que ela sabe o que quer. Gostei muito de ver ela dizendo: ‘Eu sou candidata ao governo’, ‘Eu mereço ser candidata’, ‘Eu construí esse projeto’, ‘Eu sou a candidata natural e eu vou ser candidata’. Achei muito interessante ver que, apesar das dificuldades de ser mulher — porque a gente passa por violência institucional quase todos os dias, ouvindo que somos fracas ou mandadas por alguém —, ela está ciente do que quer e do governo que pretende fazer. Respeitosa com o governador Gladson Cameli, mas deixando claro que tem uma identidade própria a imprimir”, disse.

Michelle acrescentou que, após a conversa, passou a enxergar com naturalidade um possível alinhamento político com Mailza em 2026.

“Eu achei muito interessante essa fala dela. Achei muito possível realmente que a gente caminhe juntas, que a gente se apoie. Eu não teria problema de apoiá-la de coração, sob hipótese alguma, depois da conversa que tivemos. Ela está ciente dos desafios, das dificuldades que é ser mulher nessa posição, mas é valente ao seu estilo — mais quietinha, mas de coração valente”, afirmou.

Questionada se aceitaria ser líder de Mailza na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Michelle disse que não veria obstáculos.

“Ah, poderia, poderia. Acho que a gente poderia, se fosse da vontade dela, obviamente. Poderíamos construir, não teria problema. Eu realmente saí de lá admirada e confiante de que ela é uma possível candidata com valor e com um projeto a entregar”, concluiu.

