“Michelle está presa e quando filha precisa ir à escola tem o carro revistado”, diz Bittar sobre prisão de Bolsonaro

Senador falou durante o ato Reaja Brasil, realizado neste domingo (7)

Durante o ato Reaja Brasil, realizado neste domingo (7), em Rio Branco, o senador Márcio Bittar (União Brasil) fez duras críticas às medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Michelle está presa e quando filha precisa ir à escola tem o carro revistado”, diz Bittar sobre prisão de Bolsonaro. Foto: ContilNet

“Hoje, a Michelle Bolsonaro e a filha estão presas. Todos os dias, quando a filha do presidente precisa ir à escola, o carro é revistado. Qual é o medo? Que o Bolsonaro vá fugir? Um homem de 70 anos, que já passou por várias cirurgias”, declarou.

Segundo o senador, há uma perseguição contra a direita no Brasil. “Não é possível que qualquer pessoa não perceba que existe uma caça a quem é de direita. O presidente Bolsonaro está preso sem ter sido condenado, sem ter cometido crime nenhum”, completou.

Bittar também reafirmou que a bancada bolsonarista pretende trabalhar para aprovar, no Congresso Nacional, a proposta de anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro. “Nosso dever é pacificar o país, e vamos pacificar com a anistia”, disse.

O ato reuniu apoiadores vestidos de verde e amarelo no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. Além de parlamentares, lideranças da direita no estado discursaram pedindo a anistia, o fim das ações contra Bolsonaro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Veja a declaração:

