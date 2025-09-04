Michelle tem o sonho de ser prefeita e quer implantar modelo que aprendeu na Espanha

Questionada pelo repórter sobre uma possível candidatura nas eleições de 2028, Michelle respondeu com cautela: "Quem sabe, né? Vamos ver. Vamos ver"

Durante entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, a deputada Michelle Melo (PDT) comentou sobre seus planos políticos e revelou que nutre o desejo de, futuramente, disputar a Prefeitura de Rio Branco.

“Ah, eu tenho, tenho no meu coração, tenho essa vontade, assim, eu acho que nós teríamos boas soluções. Nós faríamos uma Rio Branco bem diferente, principalmente com relação à saúde da atenção primária. Eu tenho, assim, essa vontade, se Deus um dia me permitir, de poder gerir realmente a atenção primária do nosso estado e fazer dela aquilo que eu aprendi lá na Espanha. Então, eu sei como fazer, eu sei que dá para fazer e eu sei que a gente poderia fazer. Então, isso gera, claro, a vontade de um dia estar lá”, disse a deputada.

Michelle tem o sonho de ser prefeita de Rio Branco e quer implantar modelo que aprendeu na Espanha/Foto: ContilNet

Michelle contou ainda que, desde a época em que era vereadora, já pensava em soluções inovadoras para a cidade. “Para você ter uma ideia, isso é algo que eu vou contar para ti, nem todo mundo sabe, da época de vereadora ainda, quando eu estava combativa, que eu fui fazer uma fiscalização nas paradas de ônibus da nossa Rio Branco, que estão decadentes. Então, eu fui procurar paradas de ônibus inteligentes, soluções inteligentes. Se um dia Deus me permitir ser prefeita e a população também, obviamente, eu já tenho um modelo de parada de ônibus que eu gostaria de pôr aqui em Rio Branco. Vai ficar lindo. Até bebedouro tem na parada de ônibus”, afirmou.

A deputada reforçou que já tem as ideias prontas, mas que ainda depende do tempo e do desígnio divino. “Então, eu já tenho lá guardadinho o nosso modelo. Então, imagina se eu tenho vontade, né? Vontade eu tenho. Vamos ver se tá nos planos de Deus”, comentou.

VEJA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA: 

