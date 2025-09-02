Miley Cyrus culpa a mãe pelos caras errados que namorou e surpreende ao revelar o porquê

Miley Cyrus afirmou que as suas escolhas “erradas” no amor foram graças à sua mãe. Em entrevista à revista The Cut, divulgada nesta terça-feira (2), a cantora revelou que Tish Cyrus a encorajou a ficar “com os caras errados” porque eles eram “gostosos”.

“Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil, porque minha mãe me ensinou o caminho errado. Então, tive que aprender o caminho certo sozinha. Ela sempre quis que eu ficasse com os caras errados porque eles eram gostosos“, declarou.

A entrevista reuniu as irmãs de Miley, Noah e Brandi, e a própria mãe delas, após longos meses marcados por desentendimentos na família. Diante da declaração da cantora, Tish comentou: “Bem, esse foi um ótimo conselho, porque depois de tantos anos, você meio que supera isso e se vê em um relacionamento. Pelo menos você fica com alguém que é muito gato!”.

A dona do hit “Flowers”, por sua vez, discordou e citou sua relação com o atual parceiro, Maxx Morando. “Não, acabei com uma pessoa que significa muito para mim, me trata muito bem e me respeita. Eu precisava encontrar alguém que me tratasse com respeito, e minha mãe nunca colocou isso entre os itens essenciais. Ela dizia: ‘Eles precisam ser altos’“, relembrou.

Noiva do estilista Pinkus, Noah disse que também esteve “no mesmo barco” de Miley em relação ao conselho materno. Em defesa de Tish, Brandi brincou ao falar que seu namorado, Matt Southcombe, é “gostoso pra caramba“. “Meu homem também é gostoso pra caramba. Mas meu homem também me respeita“, rebateu Miley.

Brandi observou ainda que a mãe “evoluiu” esse pensamento. “Isso porque ela encontrou alguém atraente e que a respeita. Esse é sempre o objetivo“, completou a cantora, referindo-se ao marido de Tish, 0 ator Dominic Purcell.

Miley teve um relacionamento marcado por idas e vindas com Liam Hemsworth. Eles começaram a namorar em 2009, depois de se conhecerem nos bastidores do filme “A Última Música”. Os dois se casaram em dezembro de 2018, mas acabaram se separando no ano seguinte. A estrela também se envolveu com Cody Simpson e, atualmente, namora Maxx Morando.