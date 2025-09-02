Ministério Público decide investigar diretor-geral da Polícia Civil do Acre; entenda

O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu uma investigação sobre a denúncia de que o diretor-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, teria sido flagrado dirigindo alcoolizado no último domingo (31), em Rio Branco.

Informações extraoficiais apontam que Maciel utilizava um veículo oficial no momento da abordagem.

“O MPAC requisitou, como providências preliminares, documentação do Comando-Geral da Polícia Militar e do Batalhão de Trânsito a respeito da possível ocorrência, além de solicitar apoio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para levantamento no local do fato, com verificação de eventuais imagens de câmeras de segurança e identificação de testemunhas”, informou o órgão em nota.

O MPAC estabeleceu o prazo de cinco dias para a conclusão dessas diligências.