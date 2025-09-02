Ministério Público decide investigar diretor-geral da Polícia Civil do Acre; entenda

O MPAC estabeleceu o prazo de cinco dias para a conclusão dessas diligências

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu uma investigação sobre a denúncia de que o diretor-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, teria sido flagrado dirigindo alcoolizado no último domingo (31), em Rio Branco.

Informações extraoficiais apontam que Maciel utilizava um veículo oficial no momento da abordagem.

Sede do MPAC/Foto: Reprodução/Foto: Reprodução

“O MPAC requisitou, como providências preliminares, documentação do Comando-Geral da Polícia Militar e do Batalhão de Trânsito a respeito da possível ocorrência, além de solicitar apoio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para levantamento no local do fato, com verificação de eventuais imagens de câmeras de segurança e identificação de testemunhas”, informou o órgão em nota.

O MPAC estabeleceu o prazo de cinco dias para a conclusão dessas diligências.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.