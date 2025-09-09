Ministra da Saúde da Suécia desmaia e cai no chão durante coletiva

A recém-nomeada ministra da Saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante a coletiva em que era apresentada ao cargo nesta terça (9). O episódio ocorreu ao lado do primeiro-ministro Ulf Kristersson e de outros membros do governo.

Ao cair, a ministra bateu a cabeça no púlpito, o que gerou preocupação imediata entre os presentes. Líderes políticos correram para prestar auxílio até a chegada da equipe de segurança, que ofereceu os primeiros cuidados.

Lann foi retirada da sala, mas voltou pouco depois, explicando o ocorrido: “Este não foi exatamente um dia normal, e é isso que pode acontecer quando há uma queda de açúcar no sangue”. Apesar do susto, não houve indícios de ferimentos graves.

Não ficou claro se a ministra precisou de atendimento médico adicional, mas ela aparentava estar bem. A coletiva de imprensa acabou cancelada após o incidente.

Veja o momento: