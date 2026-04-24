Lula volta ao trabalho na segunda após sucesso em procedimentos médicos

O Hospital Sírio-Libanês divulgou, nesta sexta-feira (24/04), que os procedimentos médicos realizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva transcorreram sem intercorrências. De acordo com o boletim assinado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, o chefe do Executivo está liberado para retomar suas atividades habituais a partir do dia 27 de abril.

Detalhes dos Procedimentos

O presidente passou por duas intervenções simples:

Cauterização: Retirada de uma pequena lesão no couro cabeludo (relacionada a um distúrbio de queratinização); Infiltração no Punho Direito: Tratamento para conter uma tenossinovite (inflamação dos tendões).

Dúvida no Congresso do PT

Embora o retorno oficial seja na segunda-feira, a participação presencial de Lula no 8º Congresso Nacional do PT, prevista para este domingo (26/04), tornou-se uma incógnita. O partido aguarda uma definição final da equipe médica para saber se o presidente comparecerá ao evento ou se enviará um pronunciamento gravado.

Com informação do UOL.

Agenda em São Paulo

Na segunda-feira, o presidente já possui compromissos confirmados no interior paulista:

Presidente Prudente: Inauguração de um centro de radioterapia no Hospital Regional e entrega de ambulâncias do SAMU.

Andradina: Anúncio de investimentos para a Agricultura Familiar e lançamento da Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Produção de Leite.

A rápida recuperação reforça a imagem de resiliência que o governo busca manter, garantindo que as agendas de impacto social no interior do país não sofram atrasos significativos.