A deputada também reforçou o compromisso de ampliar o alcance do projeto

A deputada estadual Michelle Melo (União) realizou, nesta quinta-feira (23), a entrega de óculos do projeto Ver para Aprender, iniciativa de sua autoria voltada à saúde visual de estudantes da rede pública em Rio Branco.

Ao todo, foram realizados cerca de 200 atendimentos oftalmológicos. Desses, 49 alunos da Escola Joelma Oliveira de Lima foram contemplados com óculos, assim como 39 estudantes da Escola Djalma Teles Galdino, que também receberam o benefício.

Durante a ação, Michelle Melo destacou o impacto social da iniciativa, que vai além da correção visual.

“Hoje é um dia muito especial para a gente ver essas crianças recebendo seus óculos. É a certeza de que esse cuidado está chegando onde realmente precisa. O projeto Ver para Aprender não é só sobre enxergar melhor, é sobre garantir oportunidade, aprendizado e um futuro mais digno para essas crianças”, afirmou.

A deputada também reforçou o compromisso de ampliar o alcance do projeto. “Vamos seguir firmes levando esse cuidado para cada canto do nosso estado”, completou.

Moradora da região, Daniela Silva, que teve duas filhas beneficiadas pela ação, destacou a importância do projeto para famílias que enfrentam dificuldades de acesso a atendimento oftalmológico.

“Foi realmente importante porque trouxe benefício para a nossa comunidade, que é muito carente nessa área de saúde. Minhas duas filhas receberam óculos e isso vai ajudar muito, porque elas tinham dificuldade de acompanhar as outras crianças. Agora vão conseguir estudar melhor”, relatou.