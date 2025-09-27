27/09/2025
Ministro da Saúde socorre passageira que desmaiou em voo de Brasília para o Rio

Passageira desmaiou pouco antes da decolagem do aeroporto de Brasília

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, precisou usar seus conhecimentos médicos para socorrer uma passageira que desmaiou antes da decolagem de um voo entre Brasília e o Rio de Janeiro. O episódio aconteceu no aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal, pouco antes da aeronave levantar voo.

De acordo com a equipe do Ministério da Saúde, a passageira teria sofrido hipoglicemia, o que provocou o desmaio. O marido da mulher pediu ajuda e o ministro, que é médico de formação, prontamente atendeu à ocorrência, monitorando a paciente e oferecendo um doce para auxiliar na recuperação.

Passageira desmaiou pouco antes da decolagem do aeroporto de Brasília/Foto: Reprodução

Durante todo o voo, Padilha permaneceu ao lado da passageira, garantindo que ela se mantivesse estável até a chegada ao Rio de Janeiro. Em vídeos obtidos pela coluna, é possível ver o ministro orientando e acompanhando a passageira, enquanto a aeronave seguia viagem sem outras intercorrências.

O gesto do ministro repercutiu nas redes sociais e chamou atenção pela rapidez e dedicação no atendimento a quem precisava de ajuda.

