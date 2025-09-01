Missão diversão: Via Verde Shopping trará atração inédita da Patrulha Canina

O mês de setembro promete diversão em dose extra no Via Verde Shopping. Pela primeira vez no Acre, a turma da Patrulha Canina desembarca na capital para animar crianças e famílias com uma atração inédita e exclusiva, que vai transformar a rotina de quem passar pelo centro de compras.

Instalado na praça de eventos, em frente ao cinema, o espaço temático foi pensado para proporcionar momentos inesquecíveis. Entre os destaques estão a piscina de bolinhas gigante, escorregadores e a presença dos personagens mais queridos da série, garantindo muita aventura e alegria para os pequenos.

“Depois do sucesso de eventos incríveis como Lego, Super Games, Insetos Gigantes e Mundo dos Dragões, agora é a vez da Patrulha Canina chegar ao Via Verde Shopping! Estamos trazendo algo totalmente inédito para a região, pensado para encantar crianças e famílias e garantir momentos de pura diversão. A partir de setembro vai ser muita aventura por aqui!

O evento será bilhetado, com ingressos a partir de R$40,00, adquiridos diretamente na bilheteria do brinquedo. A atração é temporária e terá início a partir do dia 18 de setembro, oferecendo aos visitantes a oportunidade de vivenciar a magia de um dos desenhos mais queridos pelas crianças em um formato interativo e cheio de surpresas.

Mais do que diversão, a iniciativa reforça o compromisso do Via Verde Shopping em proporcionar experiências únicas, que unem lazer, entretenimento e convivência em família, tornando o espaço um ponto de encontro para momentos especiais durante todo o mês.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.