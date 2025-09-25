Mobilar inaugura nova loja na Sobral com promoções especiais neste sábado

No próximo sábado, 27 de setembro, às 8h da manhã, a Mobilar abrirá as portas de sua nova loja na região da Sobral. O endereço é a Avenida Sobral, nº 1952, ao lado da Farmácia Ultra Popular. A inauguração marca uma nova fase da empresa, que busca estar cada vez mais próxima da comunidade acreana, oferecendo qualidade, variedade e preços acessíveis.

Para celebrar o momento, a Mobilar preparou uma série de promoções especiais em diversos setores, garantindo oportunidades exclusivas para quem deseja renovar a casa com estilo e praticidade.

“A chegada da nova unidade na Sobral será um marco para a história da Mobilar. Queremos que nossos clientes vivam uma experiência de compra diferenciada, com um ambiente moderno e atendimento acolhedor, sempre com condições facilitadas”, destacou a diretor comercial, Sharles Silva.

Com a abertura, a marca reafirma seu compromisso de proporcionar conforto, bem-estar e soluções acessíveis para todos os lares do Acre. A expectativa é de grande movimento na manhã de inauguração, com ofertas e novidades preparadas especialmente para o público local.

A comunidade está convidada a prestigiar a inauguração e conhecer de perto essa nova etapa da Mobilar, que promete ser um símbolo de inovação, proximidade e crescimento no mercado acreano.