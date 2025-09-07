07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Monitorada por tornozeleira eletrônica é executada com tiro no rosto dentro de casa no Acre

Caso ocorreu no bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, município que faz fronteira com a Bolívia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Ramila Freitas de Oliveira, de 28 anos, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi executada com um tiro no rosto na madrugada deste domingo (7), dentro de sua residência no bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, município do interior do Acre que faz fronteira com a Bolívia.

Monitorada por tornozeleira eletrônica é executada com tiro no rosto dentro de casa no Acre. Foto: ContilNet

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 2h30. Dois homens armados invadiram a casa; enquanto um deles rendeu o morador, o outro entrou no quarto e efetuou o disparo contra a vítima, que morreu no local. No cenário do crime, os policiais encontraram uma cápsula de pistola calibre 9 mm.

Testemunhas relataram que, horas antes de ser morta, Ramila aparentava estar nervosa e com medo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. Em seguida, a Perícia Técnica realizou os procedimentos de praxe.

A vítima cumpria medidas judiciais e utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e já ouviu algumas testemunhas. Até o momento, ninguém foi preso.

Caso ocorreu no bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, município que faz fronteira com a Bolívia. Foto: ContilNet

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Epitaciolândia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.