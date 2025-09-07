Monitorada por tornozeleira eletrônica é executada com tiro no rosto dentro de casa no Acre

Ramila Freitas de Oliveira, de 28 anos, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi executada com um tiro no rosto na madrugada deste domingo (7), dentro de sua residência no bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, município do interior do Acre que faz fronteira com a Bolívia.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 2h30. Dois homens armados invadiram a casa; enquanto um deles rendeu o morador, o outro entrou no quarto e efetuou o disparo contra a vítima, que morreu no local. No cenário do crime, os policiais encontraram uma cápsula de pistola calibre 9 mm.

Testemunhas relataram que, horas antes de ser morta, Ramila aparentava estar nervosa e com medo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. Em seguida, a Perícia Técnica realizou os procedimentos de praxe.

A vítima cumpria medidas judiciais e utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e já ouviu algumas testemunhas. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Epitaciolândia.